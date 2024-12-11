Більшість приватних виробників озброєння не отримали держконтрактів на 2025 рік
75% приватних компаній-виробників озброєння та військової техніки стверджують, що на початок грудня 2024 року державні замовники не ведуть з ними перемовини про постачання на наступний рік.
Про це йдеться у повідомленні Технологічних сил України.
Лише кожен четвертий респондент підтвердив процес перемовин в розрізі держбюджету на 2025 рік з держзамовниками.
"За результатами ми бачимо, що лише одиниці мають вже укладені контракти на наступний рік. Ще менший відсоток тих, хто має перехідні контракти. Відсутність прогнозованого контрактування ставить під загрозу забезпечення армії", — наголошує виконавча директорка ТСУ Катерина Михалко.
Вона пояснює, що якщо Збройним Силам потрібне постачання дронів до червня 2025 року, то зброярі мають бути законтрактовані на їхнє виробництво ще в грудні 2024-го.
За результатами опитування ТСУ, на початок грудня 2024 року підписані перехідні державні контракти на виготовлення й постачання військової техніки мають лише 19% виробників.
Крім цього, ТСУ стверджує, що жодна з опитаних приватних компаній ОПК не вірить, що держава спроможна завантажити їхні виробничі потужності на 100%.
Нагадаємо:
Кабмін ухвалив постанову, за якою виробники озброєння й військової техніки отримають доступ до програми дешевих кредитів.