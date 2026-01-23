"Східний бар'єр": відповідь на дрони, яка працює на випередження

Східний напрямок залишається одним із найскладніших. Противник регулярно працює з повітря, використовуючи далекобійні безпілотники не як разову тактику, а як системний тиск — по пунктах управління, скупченнях особового складу, техніці та логістиці. У цій реальності АЗОВ.ONE запускає оборонний збір "Східний бар'єр" із ціллю 250 мільйонів гривень.

Для чого створено "Східний бар'єр"?

Збір спрямований на ті ділянки, де навантаження максимальне. Закриває конкретні технічні запити підрозділів на сході й дає можливість не лише витримувати повітряний тиск, а й працювати по ворогу на дистанції, де той зазвичай розраховує на безкарність, якої не буде.

Що закуповують у межах збору?

"Східний бар'єр" вибудуваний навколо двох напрямів, які працюють лише разом — оборони та атаки.

Оборонна складова включає:

дрони-перехоплювачі для боротьби з ворожими БПЛА;

системи зв'язку для стабільної передачі даних;

транспорт для подальшого переобладнання під бойові задачі;

засоби резервного живлення;

техніку для спостереження та виявлення цілей.

Атакувальна частина формується з ударних дронів і технічних засобів для ураження техніки, позицій та логістики ворога на середніх і великих відстанях. Їхню ефективність уже перевірили оператори "Азову" в бойових умовах.

З міркувань безпеки частина позицій не розголошується до моменту передачі підрозділам, але буде влучно й гаряче – фінальний звіт буде відкритий і прозорий, як і все, що організовує Азов.

Чому новий збір відрізняється від інших?

"Східний бар'єр" не є черговим збором на ППО у загальному розумінні. Кампанія створена як відповідь на конкретну реальність східного фронту, де противник масово застосовує "шахеди" та інші далекобійні дрони.

Ключова відмінність — робота одразу у двох площинах. Оборона знижує втрати та вразливість підрозділів. Атака дозволяє знищувати маршрути постачання, техніку й місця зосередження ворога. Продумана комбінація дає системний результат, а не тимчасове полегшення.

Як плануються і погоджуються закупівлі?

AЗОВ.ONE — відділ фандрейзингу та забезпечення бригади "Азов". Кожна закупівля планується заздалегідь і погоджується з військовим командуванням. Обладнання, придбане в межах збору, не дублює державні постачання, а доповнює їх, закриваючи ті потреби, які потребують швидких і гнучких рішень.

Партнерства та перші результати

До кампанії активно долучаються українські бізнеси. Перший внесок у розмірі 1 мільйона гривень уже зробила компанія KISS MY APPS. Вже зараз бізнеси й організації, які зацікавлені у партнерстві, можуть стати частиною великої мети.

"Східний бар'єр" гарантує системну відповідь на повітряні загрози, де захист і ураження працюють не окремо, а як єдиний механізм.

Як долучитися до "Східного бар'єру"?

"Східний бар'єр" тримається на рішенні кожного, хто розуміє ціну технічної переваги на фронті. Кожен внесок — додатковий перехоплений дрон, стабільний зв'язок у критичний момент і ще одна можливість вдарити по ворогу до того, як він завдасть удару.

Підтримати збір можна на офіційному сайті "Східного бар'єру" - easternbarrier.azov.one та через офіційні банки AЗОВ.ONE, сервіс LiqPay, криптовалюту чи загальні банківські реквізити. Долучитися до ініціативи можна з будь-якої точки світу — там, де є зв'язок, є і можливість підсилити східний напрямок.