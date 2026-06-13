Безпілотники атакували морський термінал в Краснодарському краї: спалахнула пожежа

Українська правда

Безпілотники атакували морський термінал у Темрюкському районі Краснодарського краю.

Джерело: Exilenova+, губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв у соцмережах

Деталі: Повідомляється, що після ударів дронів на території морського терміналу сталось загоряння. Як повідомив губернатор, внаслідок інциденту загинула одна людина. Ще троє осіб, за попередніми даними, отримали поранення.

До ліквідації пожежі на морському терміналі залучено 96 осіб та понад 30 одиниць техніки, зокрема від МНС Росії.

Що передувало:

У ніч на 11 червня безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ, унаслідок чого на території підприємства спалахнула сильна пожежа.