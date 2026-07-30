Від одного донату до 356 мільйонів: рік роботи АЗОВ.ONE

За кожною цифрою у звіті АЗОВ.ONE – техніка, яка вже працює на фронті.

356 мільйонів гривень – багато чи мало для фронту?

У 2025 році відділ фандрейзингу 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" НГУ акумулював 356 319 138 гривень. Особливо вагомий результат для року, коли втома від війни зростає, а кількість військових зборів щодня випробовує увагу людей.

Кошти надходили різними шляхами, результат склали:

благодійні внески українців;

дружні й менторські банки;

підписка на регулярні донати;

партнерства з українськими й міжнародними компаніями;

спільні проєкти з фондами і фестивалями;

благодійні заходи за участі команди.

Сотні тисяч окремих рішень підтримати "Азов" перетворилися на суму, здатну системно впливати на забезпечення бригади.

Як донати перетворюються на техніку і врятовані життя

Гроші зі зборів не залишаються цифрами у банківських застосунках. Вони стають транспортом, безпілотниками, засобами радіоелектронної боротьби й розвідки, наземними роботизованими комплексами й іншим спорядженням.

Частину коштів спрямували на напрямки, які не завжди можна показати одним ефектним фото із закупівлі. Це — лікування та реабілітація поранених і звільнених з полону азовців, бронювання і переобладнання автомобілів, оплата користування модемами Starlink.

Фактично АЗОВ.ONE працює як міст між цивільними і військовими: з одного боку є готовність допомагати, з іншого — конкретні потреби підрозділів. Завдання команди — зробити шлях між ними максимально коротким.

Які кампанії стали найбільшими у 2025 році

Одним із головних проєктів року стали "Мотанки Азову". Кампанія об'єднала 69 менторів і 2757 учасників, які відкривали дружні банки, збирали кошти власними спільнотами. Результат – 53 475 000 гривень на оптоволоконні дрони.

Ще 35 мільйонів гривень принесла кампанія MedCruizer, створена разом із фестивалем Faine Misto і Фондом Сергія Притули. За ці кошти придбали десять кейсеваків для медиків "Азову". Автомобілі додатково забронювали й обладнали для евакуації поранених.

Проєкт "Сталевий Кур'єр" зібрав 5 мільйонів гривень на наземні роботизовані комплекси TARGUN українського виробництва. Там, де кожен виїзд людини помічають ворожі дрони, небезпечне завдання може взяти на себе машина.

Що дають регулярні донати?

Великі збори мають початок, фінальну мету й потужну інформаційну кампанію. Однак потреби фронту не завершуються разом із закриттям банки.

Тому окремим напрямом стала підписка СТРУМ. До неї вже долучилися понад 10 тисяч людей, а щомісячні надходження перевищили 5 мільйонів гривень. Регулярні внески дозволяють швидше оплачувати обладнання та закривати потреби, які часто залишаються поза великими кампаніями.

Звіт, у якому можна побачити шлях кожної гривні

Для фандрейзингу довіра не менш важлива, ніж сума збору. Тому команда публікує не лише загальний результат, а й деталізований перелік придбаного обладнання, техніки та оплачених послуг.

Повний звіт 2025 року доступний на сайті azov.one. Ви можете побачити масштаб зробленого і простежити, як внески спільноти перетворюються на реальне посилення бригади.

У 2026 році команда продовжує роботу в межах кампанії "Східний Бар'єр" із метою 250 мільйонів гривень. Закупівлі здійснюють уже зараз, не чекаючи фінального закриття збору. Кожен внесок починає працювати на фронті до того, як на лічильнику з'явиться вся сума.

За цифрою у 356 мільйонів — внески тисяч людей. Перегляньте звіт і долучайтеся до тих, хто продовжує підтримувати "Азов".