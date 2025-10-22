1700 польотів для "Гріфіна" і жодної паніки. Навіщо в ССО стрибки з парашутом

Інструктор повітряно-десантної підготовки розповів про секрети своєї роботи в Силах спеціальних операцій

Для когось стрибок із літака – екстрим. Для бійців ССО – робочий момент. І тут немає місця емоціям чи імпровізації. Головне – контроль, спокій і впевненість у тому, що кожен рух відпрацьований до автоматизму. Повітряно-десантна підготовка для Сил спеціальних операцій – це школа, де бійця вчать діяти в будь-яких умовах…

За плечима інструктора навчально-тренувального центру ССО з позивним "Гріфін" понад 1700 стрибків, і в його голосі під час інтерв'ю біля тренажера Мі-8 немає ні хвилювання, ні кичливості – лише конкретика.

"Положення, стабілізація – 501, 502, 503…", – його промова більше нагадує робочу інструкцію. За словами офіцера, його завдання просте – зробити так, щоб людина, яка йде стрибати вперше, повірила і в себе, і в те, що з нею працюють професіонали. "Треба навчити людину довіряти, – пояснює він. – І і тим, хто поруч, і спорядженню. Бо в момент стрибка ти вже не думаєш — ти просто робиш усе так, як відпрацював на землі".

Саме на землі починається головна частина підготовки. Тренування, багаторазові повторення, симуляції. Курсантів навчають не просто стрибати — їх учать думати, оцінювати, діяти. "Гріфін" усміхається: "Буває, що новачки на тренуваннях жартують, а потім, коли стоять біля відкритого люка, стає тихо. І це нормально. Головне, щоб страх не паралізував, а допомагав зібратися".

У роботі інструктора багато не лише фізичного, а й психологічного. Адже тут важливо не просто пояснити техніку, а передати внутрішній стан – спокій, концентрацію, впевненість. Часто доводиться бути і тренером, і психологом водночас. У когось не виходить через страх висоти, у когось – через надмірну самовпевненість. І кожного треба "підвести" до неба по-своєму.

У "Гріфіна" є улюблений літальний апарат – старий добрий Мі-8. "Для мене він найнадійніший. Я знаю його, як свій дім", – каже він. Але ССО працюють із різними типами авіації – літаками, вертольотами, навіть цивільними бортами. Усе для того, щоб бійці звикали до будь-яких умов. Адже під час бойових операцій не завжди є можливість обирати ідеальний сценарій.

Психологічна складова тут має не менше значення, ніж техніка.

"Людина повинна відчувати себе комфортно. Якщо вона боїться, то ні техніка, ні досвід інструктора не допоможуть", – говорить Гріфін. Тому кожен курс починається з розмов. Інструктори пояснюють, показують, повторюють. Створюють атмосферу довіри. Часто після завершення навчання колишні курсанти залишаються на зв'язку – телефонують, радяться, діляться своїми стрибками. "Це приємно, – усміхається інструктор. – Бо означає, що людина не просто виконала програму, а стала частиною нашої спільноти".

Не всіх допускають до стрибків. Інколи через фізичні параметри, інколи — через психологічний бар'єр. "Буває, людина просто не може переступити через страх. І це не слабкість, це її особливість. Ми не ризикуємо там, де не треба", – каже він. Безпека – понад усе.

Коли запитуєш про найяскравіші моменти, "Гріфін" згадує нічні стрибки."Летиш у темряві, не бачиш землі. Лише прилади і звук повітря. Плануєш, але все одно не знаєш, що чекає. Це навчально-боєвий формат, дуже емоційний. Саме тоді розумієш, наскільки важливо бути спокійним і зібраним".

Після початку повномасштабної війни багато інструкторів ССО тимчасово відійшли від парашутної підготовки. Частина пішла в інші напрямки – на фронт, у роботу з безпілотниками, у бойові операції. Сам "Гріфін" теж працював з FPV-дронами. "Але парашут – це інше, – каже він. – Це контроль. Це відчуття моменту. І це те, що допомагає залишатися зібраним у будь-якій ситуації". Зараз тренування відновлюються, поступово повертається і система підготовки. Бо для ССО це одна з базових навичок.

Щоб стати оператором, який упевнено виконує десантування, потрібно не тиждень і не два. Це місяці кропіткої праці, сотні тренувань, постійне вдосконалення. "Літати й правильно приземлятися – це не про силу чи відвагу, – каже "Гріфін". – Це про уважність, терпіння і роботу над собою. І про небо, яке не пробачає легковажності".

"Гріфін" усміхається, коли питаєш його, що б він сказав тим, хто мріє потрапити до Сил спеціальних операцій. "Якщо відчуваєш, що це твоє, – приходь. Тут не обіцяють легкого шляху, але тут ти зрозумієш, на що здатен насправді. У ССО працюють справжні професіонали – ті, які йдуть туди, де інші зупиняються".

Повне відеоінтерв'ю з "Гріфіном" на YouTube "ССО Рекрутинг" за посиланням

Хочеш стати частиною елітних підрозділів ЗСУ – звертайся до "ССО Рекрутинг"!

ССО Рекрутинг

сайт

facebook

instagram

telegram канал

Телефон: 0800357174

Адреси офісів ССО Рекрутинг:

Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 1.

Хмельницький, вул. Соборна, 16. ЦНАП.

Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, 53/35