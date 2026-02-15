Зміни руху поїздів 15 лютого: обмеження в трьох регіонах і удар по депо на Одещині

В низці регіонів через безпекову сиутацію сталися зміни в русі поїздів на 15 лютого, а на Одещині РФ вдарила по будівлі на території депо.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

На Сумщині регіональні поїзди тимчасово курсують лише до та з Конотопа. Дістатися далі на північ можна приміським поїздом або автобусами.

На Харківщині ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ залишається зоною підвищеної небезпеки. Перевезення в цьому напрямку забезпечують автобуси "Проліски".

У Запорізькій області триває посилений безпековий контроль. Частині рейсів вдається проходити до та з Запоріжжя, однак пасажирів просять орієнтуватися на вказівки поїзних бригад та працівників вокзалів.

Крім того, за словами віцепрем'єра з відновлення Олексія Кулеби, РФ вдарила ударним дроном по цивільній залізничній інфраструктурі на Одещині. Під удар попала будівля на території депо.

Нагадаємо:

У ніч на 15 лютого противник атакував 83 БпЛА, з яких, за даними Повітряних сил, 55 є збитими та подавленими.