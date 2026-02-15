Частина Одеси й Чорноморськ залишалися без світла через аварію

У ніч на 14 лютого через аварію в енергомережі тимчасово без світла залишилися об'єкти критичної інфраструктури та частина споживачів в Чорноморську та Одесі.

Про це повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер.

Він зазначив, що енергетики працюють на місцях і намагаються якнайшвидше відновити електропостачання. До стабілізації ситуації об'єкти критичної інфраструктури перевели на резервне живлення від генераторів.

У Чорноморську подачу води здійснюватимуть за графіками. В Одесі, зокрема в Київському, Приморському та Хаджибейському районах, організовано підвіз води — локації публікують за посиланням.

Нагадаємо:

Уранці 15 лютого через аварійне знеструмлення об'єктів водопровідної системи без водопостачання опинились споживачі Київського, Приморського, Хаджибейського та частини Пересипського районів Одеси.