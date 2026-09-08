У Києві проблеми з транспортом після атак РФ

Після атаки РФ у Києві ввечері 8 вересня виник транспортний колапс. Громадський транспорт курсує з перебоями, а пасажири годинами чекають автобусів, намагаючись дістатися з лівого берега на правий.

Про це повідомляє Суспільне та Інтерфакс-Україна.

Суспільне

За даними Інтерфакс-Україна, автобуси тимчасового маршруту 1-М, який дублює наземну ділянку червоної лінії метро, приїжджають на станцію "Арсенальна" вже заповненими — люди набираються ще на "Палаці спорту", і більшість пасажирів їде до кінця, на лівий берег.

Суспільне

Інтервал руху — близько чотирьох хвилин, але з салонів ніхто не виходить, а зайти нікому не вдається. Частина автобусів у вівторок увечері пішла через Хрещатик поза визначеним маршрутом, біля однойменної станції вони теж проїжджали вщент повними.

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Нагадаємо:

У ніч на 8 вересня Росія атакувала Київ ракетами і дронами. У столиці загинули двоє людей, ще десятеро дістали поранень, пошкодження зафіксували в семи районах.