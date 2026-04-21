Дитячі вагони зʼявляться ще на двох напрямках

Нові три дитячі вагони "Укрзалізниці" пройшли переобладнання та курсуватимуть у складі двох поїздів: №011/012 Львів – Одеса та №001/002 Харків – Івано-Франківськ.

Про це йдеться у повідомленні "Укрзалізниці", яке є у розпорядженні ЕП.

Заразлом державна залізниця додає до свого парку 6 нових дитячих купейних вагонів.

Усі вони пройдуть капітально-відновлювальний ремонт, будуть доповнені освітніми та інтерактивними компонентами та адаптовані для комфортних і безпечних подорожей з дітьми.

У продажу їх можна шукати зі Львова – з 24 квітня , з Одеси – з 25 квітня, з Харкова – з 2 травня, з Івано-Франківська – з 3 травня. Ще три вагони поповнять склади інших пасажирських поїздів найближчим часом.

У вагонах встановлено додаткові коридорні поручні по зросту дитини, захисні елементи для верхніх поличок, сповивальні столики та навісні сидіння у вбиральнях, манежі для безпечного сну та підігрівачі пляшечок дитячого харчування.

На борту дитячих вагонів буде доступне дитяче меню: сирники або нагетси з гречкою. Вагони також оснащено додатковими складними пандусами.

Квитки на дитячі вагони доступні винятково через мобільний застосунок Укрзалізниці. Їхня вартість відповідає вартості купейних квитків аналогічного класу в межах того самого поїзда.

У застосунку такі вагони мають спеціальне маркування "Дитячий". Діти віком до 5 років включно подорожують поїздами Укрзалізниці безкоштовно та не потребують окремого квитка.