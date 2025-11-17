У Польщі підтвердили спробу диверсії на залізниці на шляху в Україну
Польська сторона підтвердила інформацію щодо спроби диверсії на ділянці Варшава — Люблин, де спрацював вибуховий пристрій, який зруйнував ділянку колії.
Про це повідомляє "Укрзалізниця" та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.
Зазначається, що триває розслідування. Рух здійснюється суміжною колією.
"Вплив на графік нашого поїзда Київ-Варшава: +25 хвилин, всі стикувальні поїзди до наших пересадкових поїздів до Хелму - також за графіком", – інформує УЗ.
"На жаль, найгірші підозри підтвердилися. На лінії Варшава-Люблін (село Міка) стався акт диверсії. Вибуховий пристрій здетонував та зруйнував залізничну колію. На місці події працюють служби екстреної допомоги та прокуратура", – повідомив Туск.
Він наголосив, що цей маршрут також має вирішальне значення для доставки допомоги Україні.
Нагадаємо:
Вранці 16 листопада стало відомо про порушення в роботі залізничної інфраструктури поблизу польського міста Жичин Гарволінського повіту, поблизу залізничної станції Міка.