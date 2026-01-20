У Києві змінили інтервал руху в метро після обстрілів

У Києві збільшать інтервал у метро

У столичному метро тимчасово змінили інтервали руху поїздів на "червоній" лінії між "Академмістечком" і "Арсенальною" та на відрізку "Дарниця" – "Арсенальна".

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Так, на ділянці між "Академмістечком" і "Арсенальною" поїзди курсують із інтервалом 4 хв 30 с, а на відрізку "Дарниця" – "Арсенальна" очікування становить 8-10 хв.

Станції "Дарниця" та "Лівобережна" працюють на вхід і вихід пасажирів. Водночас поїзди прямують без зупинок повз станції "Гідропарк" і "Дніпро".

Рух поїздів на "синій" та "зеленій" лініях відбувається у звичайному режимі, орієнтовний інтервал — 3-4 хв. Інформацію про зміни транслюють на станціях та через офіційні канали КМДА і метрополітену.

Нагадаємо:

Через масовану російську атаку у Києві фіксують перебої зі світлом та водопостачанням, зокрема, без електроенергії залишився лівий берег.

5 635 багатоповерхових житлових будинків у Києві залишились без теплопостачання внаслідок російської атаки вночі 20 січня. Лівий берег міста також без води.