Золото прямує до найкращого тижня з 2020 року через Гренландію

Золото йде на найкращий тиждень майже за шість років, а долар — на найгірший із червня, після того як "гренландська криза" змусила інвесторів шукати безпечні альтернативи американській валюті на тлі нових побоювань щодо непередбачуваної політики Білого дому.

Про це повідомляє агентство Financial Times.

У п'ятницю дорогоцінний метал оновив рекорд, піднявшись майже до $5 000 за тройську унцію, тоді як срібло вперше перевищило $100 за унцію.

"Світ хеджується від тривалої невизначеності, — сказала аналітикиня Rhona O'Connell зі StoneX. — У ці гарячкові часи золото зберігає роль активу останньої інстанції".

Погроза президента США Дональда Трампа вдарити тарифами по європейських союзниках, якщо вони чинитимуть опір його вимогам щодо контролю над Гренландією, цього тижня спровокувала різкий розпродаж на Волл-стріт, перш ніж його різкий розворот у середу спричинив відскок акцій.

Втім, долар не зміг швидко відіграти втрати: індекс валюти щодо кошика конкурентів, зокрема фунта й євро, цього тижня знизився на 1,2% і в п'ятницю майже не змінювався.

Золото зросло більш ніж на 7%, показавши найбільший тижневий приріст від початкової стадії пандемії COVID у 2020 році. Слабший долар сам по собі підтримує золото, адже робить номінований у доларах метал дешевшим для покупців з іншими валютами.

Тарифні погрози Трампа щодо Гренландії пролунали після усунення у Венесуелі президента Ніколаса Мадуро та запуску Мін'юстом США кримінального розслідування щодо голови ФРС Джея Пауелла, пише FT.

Ці події спричинили "певну зміну мислення" інвесторів щодо долара, сказала Сіма Шах, головна глобальна стратегиня Principal Asset Management. "По узбіччю завдається певна шкода — через усі ці драми. Це, ймовірно, підсилює наратив про диверсифікацію [від американських активів]", — додала вона.

"Гренландська криза" знову розпалила занепокоєння політичними ризиками американських активів — які довго були "тихою гаванню" для світового капіталу — і це допомогло спричинити торішнє падіння долара на 9%, найбільше з 2017 року.

Інвестори описують американські погрози союзникам по НАТО як подальше "підточування" інституційної довіри до найбільшого у світі ринку активів — на тлі атак Білого дому на ФРС. Раніше цього тижня акції США, облігації та долар падали одночасно — як відлуння стратегії "Sell America", що виникла після тарифного залпу Трампа торік у квітні.

Швейцарський франк — ще одна традиційна "тиха гавань" — цього тижня зміцнився на 1,6% до долара (це найкращий тижневий результат із минулого червня). Євро піднявся на 1,3% і перевищив $1,17.