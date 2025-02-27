Знищуй ворога з легендарними "Церберами" та отримай 1 мільйон

11 лютого 2025 року Міністерство оборони України розпочало реалізацію експериментального проєкту "Контракт 18-24", метою якого є підвищення мотивації до проходження служби та залучення на добровільній основі до армії більшої кількості молодих людей.

Одним з його учасників є 38-ма окрема бригада морської піхоти. Це потужний військовий підрозділ, військовослужбовці якого звільняли Урожайне, нищили ворога на лівому березі Дніпра, продовжують стояти міцною стіною перед окупантом на гарячому Покровському напрямку.

Тут люди стають професіоналами, навчаються знищувати окупантів і працювати з сучасною технікою. Символом 38 ОБрМП є Цербер - триголовий пес, що охороняє пекельні ворота. І символізм не випадковий, адже піхотинці бригади – це ті, хто не пускає ворога далі. І зараз у молоді є гарна нагода – долучитися до їх лав, при цьому зміцнившись фінансово.

Так, урядовою постановою "Про реалізацію експериментального проекту щодо підвищення мотивації до проходження окремими категоріями громадян України військової служби у Збройних Силах під час воєнного стану" від 11 лютого 2025 року передбачено, що добровольці віком від 18 до 24 років отримають 1 млн одноразової грошової допомоги. Зокрема, 200 тис. грн – після підписання річного контракту, 300 тис. грн – після проходження підготовки, 500 тис. грн – у день виключення зі списків особового складу військової частини (закінчення контракту).

Також добровольці отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення – до 120 000 грн, матимуть можливість "нульової" іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, а також право на виїзд за кордон після року служби за контрактом. В цілому, враховуючи всі грошові виплати, молоді воїни можуть отримати впродовж року дії контракту близько 2 млн грн.

Молодим українцям для отримання виплат необхідно укласти контракт для проходження служби за наступними штатними посадами:

стрілець;

старший стрілець;

стрілець-снайпер;

стрілець-санітар;

помічник гранатометника;

гранатометник;

старший гранатометник;

розвідник;

старший розвідник.

У разі неможливості виконання бойових завдань за станом здоров’я військовослужбовців можуть перевести на інші посади.

Підготовка новобранців включатиме базову загальну військову підготовку терміном від 45 діб, фахову підготовку від 14 діб та курс адаптації у військовій частині – ще 14 діб.

Також законом гарантоване звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту.

В рамках експериментального проєкту матимуть змогу отримати 1 мільйон гривень за умови підписання контракту із ЗСУ також ті українці віком до 25 років, які долучилися до Сил оборони раніше.

Це, зокрема, стосується осіб рядового, сержантського і старшинського складу Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення, які до набрання чинності урядової постановою у віці до 25 років були прийняті або призвані на військову службу під час воєнного стану, проходять військову службу та брали безпосередню участь у бойових діях в районах ведення воєнних (бойових) дій строком, що за сукупністю становить не менше шести місяців станом на дату набрання чинності даної постанови.

Що ж до військовослужбовців, які брали безпосередню участь у бойових діях в районах ведення воєнних (бойових) дій строком менше шести місяців станом на дату набрання чинності згаданої постанови, то винагорода їм виплачуватиметься пропорційно часу проходження військової служби із розрахунку 1/6 від 1 млн. гривень за кожні 30 днів безпосередньої участі у бойових діях в районах ведення воєнних (бойових) дій (сумарно обчислених).

Якщо ж це обмеження було пов’язано із наявністю у них захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час захисту Вітчизни, або їх перебуванням та звільненням з полону (крім тих, які добровільно здалися в полон), винагорода виплачується в повному обсязі.

На сьогодні вже декілька сотень молодих українців подали перші заявки для проходження служби у Військово-Морських Силах Збройних Силах України на нових мотиваційних умовах. І долучитися до них можна вже зараз, звернувшись до найближчого рекрутингового центру.

Для підписання контракту або для отримання консультації також є можливість подати заявку безпосередньо на сайті центру рекрутингу Військово-Морських Сил Збройних Сил України.