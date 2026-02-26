За результатами 2025 року Ощадбанк подвоїв власний прибуток до 16,1 млрд грн

Ощад завершив 2025 рік із рекордним в історії банку чистим прибутком у 16,1 млрд грн*, що більш ніж удвічі перевищує результат 2024 року. Прибуток до оподаткування становить більше 19 млрд грн.

Основним драйвером зростання стало розширення кредитування реального сектору економіки. У 2025 році Ощадбанк показав двозначне зростання в усіх ключових сегментах: роздрібний бізнес — до 26,7 млрд грн (+26%); мікро-, малий та середній бізнес — до 30,2 млрд грн (+16%); корпоративний бізнес — до 71,3 млрд грн (+12%).

Процентні доходи від кредитів збільшились на 23% у 2025 році та перевищили 20 млрд грн. Чистий процентний дохід банку зріс на 28% — до 31,1 млрд грн, загальний операційний дохід на 25% — до 38,8 млрд грн.

Зобов'язання Ощадбанку становлять 467,7 млрд грн. Переважна їх більшість — кошти клієнтів (приріст за 2025 рік — 68,5 млрд грн, або +18%), що свідчить про високий рівень довіри клієнтів.

Водночас вагомий внесок у фінансовий результат зробила системна робота з проблемною заборгованістю. Ощадбанк реалізував один із найбільших кейсів урегулювання NPL на ринку — проєкт із ТОК Gulliver.

"У 2025 році ми довели, що державний банк може бути не лише фінансово стійким, а й залишатись лідером довіри клієнтів. Високі фінансові показники Ощадбанку — це результат роботи професійної команди, цілі й завдання якої повністю відповідають нуждам країни протягом тривалої війни. Зокрема, це забезпечення сталого доступу бізнесу і громадян до якісних фінансових послуг навіть в умовах енергетичної кризи й поблизу лінії зіткнення, активна підтримка розвитку економіки, сумлінна сплата податків для забезпечення потреб держави. Результати роботи у 2025 році дозволили нам посилити банк і створити ресурс для подальшого розвитку", — зазначив Юрій Каціон , голова правління Ощадбанку.

Частка ОВДП в активах Ощадбанку за 2025 рік скоротилася з 45% до 38%, що відображає поступове зміщення акценту в бік кредитування реального сектору. Водночас інвестиції в державні цінні папери залишаються для банку елементом підтримки макрофінансової стабільності та фінансування оборонних і соціальних потреб держави.

Станом на 1 січня 2026 року активи Ощадбанку становлять 515 млрд грн, кредитний портфель — 128,2 млрд грн. Банк залишається лідером кредитування юридичних осіб із часткою ринку близько 14% та обслуговує близько 6 млн активних клієнтів по всій країні.

Результати 2025 року формують фінансовий ресурс для подальшого розширення кредитної підтримки економіки у 2026 році, зокрема у сферах енергетики, оборонно-промислового комплексу, відновлення інфраструктури та розвитку малого й середнього бізнесу.

*Показник очікує підтвердження зовнішнім аудитом.