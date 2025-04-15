Штраф за порушення військового обліку можна буде оплатити зі знижкою 50% у "Резерв+"

Влітку "Резерв+" дозволить військовозобов’язаним сплатити штраф за порушення військового обліку з 50% знижкою.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

Проте, як зазначають у відомстві, громадян, які вже проходять військову службу, але досі мають такий штраф, звільнять від його сплати.

Процедура онлайн-сплати виглядатиме наступним чином:

подання користувачем заяви в "Резерв+" про визнання порушення;

отримання постанови про порушення у "Резерв+";

сплата штрафу за реквізитами в застосунку з автоматичним підтвердженням виконання постанови.

В Міноборони повідомляють, що після подання заяви про порушення у "Резерв+" та винесення постанови громадянин матиме 20 днів для сплати штрафу із 50% знижкою. При невиконанні цієї умови доведеться сплачувати штраф у повному обсязі.

Нагадаємо:

На початку квітня Кабінет міністрів України розширив можливості бронювання військовозобов'язаних працівників для підприємств критичної інфраструктури та оборонного сектору.