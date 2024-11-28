ЄС і Україна узгодили виплату 18,1 мільярда євро коштом росактивів
Європейський Союз та Україна підписали меморандум про взаєморозуміння щодо надання макрофінансової допомоги на 18,1 млрд євро за рахунок заморожених росактивів.
Про це повідомили премʼєр-міністр України Денис Шмигаль і віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, передає "Європейська правда".
За словами Шмигаля, сума в 18,1 млрд євро, про яку йдеться, є частиною пакета "Групи семи" на 50 млрд доларів, який забезпечується прибутками від заморожених російських активів.
"Такий крок – це не лише підтримка, але й прецедент притягнення Росії до відповідальності за її злочини та початок процесу, щоб агресор заплатив за свою жорстоку війну", – додав він.
Нагадаємо, G7 фіналізувала параметри надання позики у 50 млрд доларів Україні, про яку домовились у червні на саміті в Італії, наприкінці жовтня, й домовилась про розподіл фінансового навантаження.
Сполучені Штати підтвердили, що нададуть для кредиту 20 млрд доларів – максимальну очікувану суму, яка до останнього була під сумнівами, тому що ЄС не вдалося впровадити запобіжник від несподіваного скасування санкцій, як того хотіли у Вашингтоні, через спротив Угорщини.
Сума внеску Британії становитиме 2,26 млрд фунтів стерлінгів, або ж 2,94 млрд доларів США.
Кошти надаватимуться формально як кредит, але погашатимуться за рахунок податку з надприбутків, отриманих від заморожених російських активів.