Японія вперше за 34 роки втратила статус світового кредитора – їй все одно

Японія вперше за 34 роки втратила позицію найбільшої кредиторської країни світу, попри рекордний обсяг закордонних активів, проте у Мінфіні країни заявили, що ця подія їх не турбує.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Чисті зовнішні активи Японії на кінець 2024 року досягли 533,05 трильйона єн (приблизно $3,7 трильйона), що на 13% більше порівняно з попереднім роком, повідомило Міністерство фінансів у вівторок.

Хоча це й рекордний показник, його обійшла Німеччина з чистими зовнішніми активами у 569,7 трильйона єн. Китай залишився на третьому місці з активами у 516,3 трильйона єн. Японія утримувала лідерство, обійшовши Німеччину, починаючи з 1991 року.

Зростання Німеччини пов’язане з її суттєвим профіцитом поточного рахунку, який у 2024 році сягнув €248,7 мільярда завдяки сильному торговельному балансу. Профіцит Японії, за даними міністерства фінансів, становив 29,4 трильйона єн, що приблизно дорівнює €180 мільярдів. Минулого року курс євро до єни зріс приблизно на 5%, що посилило збільшення вартості німецьких активів у єнах порівняно з японськими.

Чисті зовнішні активи країни — це вартість її закордонних активів за вирахуванням вартості внутрішніх активів, що належать іноземцям, з урахуванням коливань валютних курсів. Цей показник фактично відображає кумулятивні зміни на поточному рахунку країни.

Міністр фінансів Кацунобу Като у вівторок зазначив, що ця подія його не турбує.

"Оскільки чисті зовнішні активи Японії також стабільно зростають, сам факт зміни рейтингу не означає суттєвих змін у позиції країни", — сказав Като журналістам.

Для Японії послаблення єни сприяло зростанню як іноземних активів, так і зобов’язань, але активи зростали швидше, частково завдяки розширенню бізнес-інвестицій за кордоном.

Нагадаємо:

За липень 2024 року Японії витратила на підтримку єни 5,5 трлн єн (36,6 млрд дол).