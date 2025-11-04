Нацбанк показав, яким буде курс долара і євро у середу 5 листопада

Офіційний курс євро до гривні у середу 5 листопада зменшиться на 9 копійок до 48,33 грн.

Про це свідчить офіційний курс НБУ.

Своєю чергою курс долара зросте на 3 копійки до 42,07 грн.

Офіційні курси на середу 5 листопада встановлено на такому рівні:

1 долар США - 42,07 грн (42,04 грн станом на 4 листопада);

1 євро - 48,33 грн (48,42 грн станом на 4 листопада).

