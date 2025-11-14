Нацбанк показав курс долара і євро на понеділок 17 листопада

Офіційний курс євро до гривні у понеділок 17 листопада зросте на 10 копійок до 48,98 грн.

Про це свідчить офіційний курс НБУ.

Своєю чергою курс долара зменшиться на 2 копійки до 42,04 грн.

Офіційні курси на понеділок 17 листопада встановлено на такому рівні:

1 долар США - 42,04 грн (42,06 грн станом на 14 листопада);

1 євро - 48,98 грн (48,88 грн станом на 14 листопада).

Читайте також: МВФ схиляє Україну послабити гривню. Чи допоможе це бюджету?