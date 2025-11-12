Українська правда
Нацбанк показав курс долара і євро на четвер 13 листопада

Артур Крижний — 12 листопада, 20:40
Фото: Getty Images

Офіційний курс євро до гривні у четвер  13 листопада збільшиться на 4 копійки до 48,65 грн.

Про це свідчить офіційний курс НБУ.

Своєю чергою курс долара збільшиться на 2 копійки до 42,03 грн.

Офіційні курси на четвер 13 листопада встановлено на такому рівні:

  • 1 долар США - 42,03 грн (42,01 грн станом на 11 листопада);
  • 1 євро - 48,65 грн (48,61 грн станом на 11 листопада).

