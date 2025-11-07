Нацбанк показав курс долара і євро на понеділок 10 листопада

Офіційний курс євро до гривні у понеділок 10 листопада зменшиться на 2 копійки до 48,50 грн.

Про це свідчить офіційний курс НБУ.

Своєю чергою курс долара зменшиться на 11 копійок до 41,97 грн.

Офіційні курси на понеділок 10 листопада встановлено на такому рівні:

1 долар США - 41,97 грн (42,08 грн станом на 6 листопада);

1 євро - 48,50 грн (48,52 грн станом на 7 листопада).

