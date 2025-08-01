Нацбанк показав курс долара та євро на понеділок 4 серпня

Офіційний курс євро до гривні у понеділок 4 серпня знеціниться на 10 копійок до 47,64 грн.

Про це свідчить офіційний курс НБУ на п'ятницю 1 серпня.

Своєю чергою, курс долара укріпиться на 5 копійок до 41,76 грн.

Офіційні курси на понеділок 4 серпня встановлено на такому рівні:

1 долар США - 41,76 грн (41,71 грн станом на 1 серпня);

1 євро - 47,64 грн (47,74 грн станом на 1 серпня).

Нагадаємо:

Чистий попит населення України на готівковий долар у другому кварталі 2025 року різко знизився – до $0,1 млрд із $1,9 млрд у першому кварталі, тоді як загальний попит на готівкову валюту - до $0,8 млрд з $2,8 млрд.