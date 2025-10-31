Нацбанк показав, яким буде курс долара і євро у понеділок 3 листопада

Офіційний курс євро до гривні у понеділок 3 листопада знизиться на 11 копійок до 48,40 грн.

Про це свідчить офіційний курс НБУ.

Своєю чергою курс долара зменшиться на 8 копійок до 41,89 грн.

Офіційні курси на понеділок 3 листопада встановлено на такому рівні:

1 долар США - 41,89 грн (41,97 грн станом на 31 жовтня);

1 євро - 48,40 грн (48,51 грн станом на 31 жовтня).

