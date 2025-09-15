Нацбанк показав курс долара і євро на вівторок 16 вересня

Офіційний курс євро до гривні у вівторок 16 вересня збільшиться на 10 копійок до 48,49 грн.

Про це свідчить офіційний курс НБУ.

Своєю чергою, курс долара зменшиться на 5 копійок до 41,23.

Офіційні курси на вівторок 16 вересня встановлено на такому рівні:

1 долар США - 41,23 грн (41,28 грн станом на 15 вересня);

1 євро - 48,49 грн (48,399 грн станом на 15 вересня).

