Нацбанк показав курс долара і євро на середу 24 вересня

Офіційний курс євро до гривні у середу 24 вересня збільшиться на 7 копійок до 48,80 грн грн.

Про це свідчить офіційний курс НБУ.

Своєю чергою, курс долара зменшиться на 1 копійку до 41,37 грн.

Офіційні курси на середу 24 вересня встановлено на такому рівні:

1 долар США - 41,37 грн (41,38 грн станом на 23 вересня);

1 євро - 48,80 грн (48,73 грн станом на 23 вересня).

