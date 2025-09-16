Нацбанк показав курс долара і євро на середу 17 вересня

Офіційний курс євро до гривні у середу 17 вересня збільшиться на 16 копійок до 48,65 грн.

Про це свідчить офіційний курс НБУ.

Своєю чергою, курс долара зменшиться на 6 копійок до 41,17.

Офіційні курси на середу 17 вересня встановлено на такому рівні:

1 долар США - 41,17 грн (41,23 грн станом на 16 вересня);

1 євро - 48,65 грн (48,49 грн станом на 16 вересня).

Читайте також: Курс євро вже вище 50 гривень. Що відбувається?