Нацбанк показав курс долара і євро на середу 17 вересня
Фото: Getty Images
Офіційний курс євро до гривні у середу 17 вересня збільшиться на 16 копійок до 48,65 грн.
Про це свідчить офіційний курс НБУ.
Своєю чергою, курс долара зменшиться на 6 копійок до 41,17.
Офіційні курси на середу 17 вересня встановлено на такому рівні:
- 1 долар США - 41,17 грн (41,23 грн станом на 16 вересня);
- 1 євро - 48,65 грн (48,49 грн станом на 16 вересня).
