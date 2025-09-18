Нацбанк показав курс долара і євро на п'ятницю 19 вересня

Офіційний курс євро до гривні у п'ятницю 19 вересня збільшиться на 1 копійку до 48,78 грн.

Про це свідчить офіційний курс НБУ.

Своєю чергою, курс долара збільшиться на 5 копійок до 41,24 грн.

Офіційні курси на п'ятницю 19 вересня встановлено на такому рівні:

1 долар США - 41,24 грн (41,19 грн станом на 17 вересня);

1 євро - 48,78 грн (48,77 грн станом на 17 вересня).

Читайте також: Курс євро вже вище 50 гривень. Що відбувається?