Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Нацбанк показав курс долара і євро на п'ятницю 19 вересня

Артур Крижний — 18 вересня, 18:55
Нацбанк показав курс долара і євро на п'ятницю 19 вересня
Фото: Getty Images

Офіційний курс євро до гривні у п'ятницю 19 вересня збільшиться на 1 копійку до 48,78 грн.

Про це свідчить офіційний курс НБУ.

Своєю чергою, курс долара збільшиться на 5 копійок до 41,24 грн.

Офіційні курси на п'ятницю 19 вересня встановлено на такому рівні:

  • 1 долар США - 41,24 грн (41,19 грн станом на 17 вересня);
  • 1 євро - 48,78 грн (48,77 грн станом на 17 вересня).

Читайте також: Курс євро вже вище 50 гривень. Що відбувається?

Останні новини