Як заощадити на автоцивілці у 2025 році: практичні поради водіям

У 2025 році ринок автоцивілки (ОСЦПВ) в Україні суттєво змінився. Компанії отримали право самостійно формувати тарифи, що призвело до зростання цін та турбулентності на ринку. Але є способи, як не переплачувати — розкажемо про найвигідніші варіанти.

Ситуація на ринку — цифри та факти

середній ріст цін на поліси у 2025 році — від 70% до 100% порівняно з 2024 роком, у деяких випадках — до 110%;

в І кварталі 2025 року загальна сума страхових платежів перевищила 4,5 млрд грн — це на 114,8 % більше, ніж в аналогічний період 2024 року, а середня премія склала 2 975,4 грн, зростаючи на 135,6%;

вартість поліса для легкового авто від 2 500 грн до 10 000 грн, залежно від характеристик та регіону.

Чому ціни різняться: що врахувати?

Страховка авто дійсно має різну ціну в різних компаніях, і це залежить від кількох чинників. Насамперед значення має об’єм двигуна автомобіля: чим він більший, тим дорожче обходиться автоцивілка. Важливу роль відіграє і регіон реєстрації транспортного засобу: у великих містах, зокрема в Києві чи Одесі, страхування коштує дорожче через вищі ризики аварійності.

Окрім цього, на суму впливає особистий профіль водія: досвід керування, наявність або відсутність ДТП в історії, а також вік безпосередньо формують тариф. Додатково враховуються й пільги: учасники бойових дій, пенсіонери чи люди з інвалідністю можуть отримати знижку на поліс, яка сягає навіть 50%.

Де оформляти дешевше?

Для економії часу та коштів найзручніше оформляти автоцивілку онлайн. Серед найпопулярніших сервісів вирізняється Finance.ua — платформа, де можна миттєво розрахувати вартість поліса, порівняти кілька пропозицій та навіть зберегти документ у "Дії". Це особливо вигідно, адже система показує що треба знати водію, та допомагає уникнути переплати.

Не менш популярними залишаються інші агрегатори, наприклад Polis.ua, Hotline.Finance чи GreenTravel. Вони також дозволяють побачити реальну картину ринку та підібрати оптимальний варіант під конкретний автомобіль і профіль водія.

Практичні поради для водіїв

Оформляйте онлайн — суттєва економія без витрат на логістику та агентів. Порівнюйте пропозиції — ціни можуть відрізнятися на тисячі гривень навіть для схожих умов. Враховуйте пільги — якщо маєте право, не забудьте зазначити це при оформлення: пільговики можуть заощадити значно. Правильно обирайте франшизу — більша франшиза — дешевший поліс, але в разі ДТП доведеться доплатити самостійно. Оцініть пакети покриття — оформлення з юридичною допомогою чи додатковим страхуванням (наприклад, життя, здоров’я) може бути корисним, але дорожчим.

Рекомендації для приватних водіїв і бізнесу

Для приватних водіїв головне завдання — знайти баланс між ціною та покриттям. Якщо ви користуєтеся авто переважно у місті та маєте невеликий досвід, важливо оформлювати поліс у перевіреної компанії, яка швидко виплачує компенсації та надає підтримку в разі ДТП. Для тих, хто часто подорожує за межі області чи країни, доцільно додати Зелену карту та розширений пакет із захистом здоров’я водія й пасажирів.

Для бізнесу ситуація складніша. Компанії, які мають автопарк чи займаються перевезеннями, стикаються з додатковими ризиками. Тут важливо враховувати не лише страхування самого транспорту, а й захист вантажу. Як пояснює Богдана Тимощук, директорка Волинської обласної дирекції ПрАТ СК "Перша":

"Відповідальність обов'язково страхувати і краще страхувати сам вантаж. Коли застрахований вантаж, що б з ним не сталося — за нього мають сплатити".

Це означає, що бізнес, який перевозить товари, повинен подбати про подвійний рівень безпеки: і для транспортних засобів, і для того, що вони перевозять.

Підбиваючи підсумок

У 2025 році автоцивілка подорожчала, але можливості для економії все одно залишаються. Приватним водіям варто користуватися онлайн-сервісами, перевіряти пільги та правильно підбирати пакет послуг. Бізнесу ж доцільно розглядати не лише страхування авто, а й вантажів, адже це мінімізує ризики у разі непередбачених ситуацій. Використовуючи сучасні інструменти та розумний підхід до вибору, кожен водій може отримати надійний захист без переплат і зайвих проблем.