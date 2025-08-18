Долар та Європейські акції коливаються в очікуванні переговорів щодо війни в Україні

Європейські акції та долар США коливалися в понеділок напередодні тижня, який, ймовірно, буде насиченим подіями щодо війни Росії проти України.

Про це повідомляє Reuters.

Пан'європейський індекс STOXX 600 майже не змінився на початку торгів після досягнення в п'ятницю найвищого рівня з березня, тоді як індекс MSCI All Country World Index коливався поблизу рекордного максимуму, досягнутого минулого тижня.

Інвестори готуються до зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами пізніше в понеділок 18 листопада, щоб обговорити наступні кроки для закінчення війни в Україні, після саміту Трампа з правителем РФ Владіміром Путіним в Алясці у п'ятницю.

Головною економічною подією тижня стане симпозіум Федерального резервного банку Канзас-Сіті в Джексон-Холі 21-23 серпня, де голова Джером Пауелл виступить з доповіддю про економічні перспективи та політику центрального банку.

Ринки передбачають приблизно 85% ймовірність зниження ставки на чверть процентного пункту на засіданні ФРС 17 вересня і розраховують на подальше пом'якшення політики до грудня.

У Європі німецький DAX знизився на 0,3% під тиском Commerzbank, який впав на 3,7%. Британський FTSE залишився без змін.

Ф'ючерси на S&P 500 знизилися на 0,1%, а ф'ючерси на Nasdaq залишилися без змін, хоча обидва були близькі до історичних максимумів.

Долар залишився без змін щодо єни на рівні 147,24, а євро втримався на рівні 1,17 долара після зростання на 0,5% минулого тижня.

Долар показав кращі результати щодо новозеландського долара, оскільки центральний банк країни, як очікується, знизить ставки до 3,0% у середу.

На сировинних ринках золото підскочило на 0,5% до 3343 доларів за унцію після падіння на 1,9% минулого тижня.