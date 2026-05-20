WhiteBIT вийшла на ринок Великої Британії — старт з Пікаділлі

Найбільша європейська криптовалютна біржа за трафіком, WhiteBIT, заснована українським підприємцем Володимиром Носовим, оголосила про вихід на ринок Великої Британії. У межах виходу компанія запустила окрему платформу whitebit.uk, а також відкрила офіс у районі Кенері-Ворф — одному з двох ключових фінансових і ділових центрів Лондона. Таким чином WhiteBIT посилює свою присутність у одному з провідних світових криптоцентрів.

Чому Велика Британія

Велика Британія — один із найрозвиненіших фінансових ринків світу. За даними британського регулятора Financial Conduct Authority (FCA), 91% британців знають про криптоактиви, а близько 8% дорослих вже ними володіють. При цьому 73% користувачів обирають централізовані біржі — саме тут WhiteBIT бачить свою роль.

"Велика Британія давно є глобальним фінансовим хабом, і ми бачимо тут реальний попит на платформи, що поєднують інновації з довірою та прозорістю", — каже Володимир Носов, засновник і президент W Group, що включає WhiteBIT. "Наша мета — дати людям доступ до цифрових активів без компромісів у питаннях безпеки та комплаєнсу".

Безпека та довіра

Безпека — основа, на якій побудований WhiteBIT. Платформа стабільно входить до топ-3 найбезпечніших бірж світу за версією CER.live і стала першою біржею, що отримала сертифікацію Cryptoсurrency Security Standard (CCSS) Level 3, який підтверджує найвищий рівень криптовалютної безпеки. Усі операції проходять через суворі процедури AML та KYC.

У Великій Британії платформа надаватиме послуги як приватним користувачам, так і бізнесу. Для приватних клієнтів доступні базові інструменти — купівля та продаж криптовалюти, аналітика і швидкий обмін із можливістю поповнення рахунку у фунтах стерлінгів, автоінвесту. Для компаній — рішення з ліквідності, підтримка торгівлі, інтеграції через API та інші інфраструктурні сервіси.

У планах — подальше розширення продуктової лінійки та локальної присутності в UK для роздрібних і інституційних клієнтів.

Від Таймс-сквер до Пікаділлі

На честь виходу на ринок Великої Британії WhiteBIT запустила бренд-кампанію на площі Пікаділлі — другому найбільшому рекламному майданчику у світі після Таймс Сквер. Це не лише гучний старт, а й візуальне підтвердження того, як бренд з українським корінням масштабується до рівня глобального фінансового гравця.

Запуск whitebit.uk продовжує міжнародну експансію компанії: наприкінці 2025 року WhiteBIT вийшла на ринок США — із кампанією на легендарній Таймс Сквер.

Таким чином біржа послідовно розширює присутність на ключових регульованих ринках, посилюючи свою роль у глобальній фінансовій екосистемі. Це ще один приклад того, як компанії з українським корінням масштабують свою експертизу на провідні фінансові ринки світу.