Внесок в оборону: 20% кредитного портфеля Ощадбанку іде на підтримку прифронтових територій

На Конференції з відновлення України URC 2026 у Гданську відбувся міжнародний форум Defence Day, присвячений розвитку оборонної промисловості, сучасним військовим технологіям та міжнародній співпраці. Захід, організований Американсько-українською діловою радою (USUBC), об'єднав українських і міжнародних виробників оборонної продукції, представників технологічних компаній, фінансового сектору та міжнародних партнерів, які обговорили масштабування виробництва та механізми фінансування оборонної галузі.

Під час панельної дискусії "Промислова база оборони" голова правління Ощадбанку Юрій Каціон наголосив на тому, що стійкість оборонної промисловості неможлива без ефективної фінансової системи, а підтримка економіки прифронтових територій є невід'ємною складовою обороноздатності держави.

"Цілком природно, що Ощадбанк має найбільшу частку серед установ, які фінансують оборонний сектор. Ми маємо 14% на ринку кредитування економіки, і саме це дає Ощаду можливість бути лідером і в фінансуванні ОПК. Ми розуміємо ризики, але й управляємо ними: близько 20% кредитного портфеля Ощадбанку — це бізнес, який працює безпосередньо на прифронтових територіях. За чотири з половиною роки повномасштабної війни ми накопичили унікальний досвід, яким готові ділитися з іноземними партнерами для організації зовнішнього фінансування української зброї", — заявив Юрій Каціон.

За словами очільника банку, досвід фінансування оборонної промисловості, сформований за роки повномасштабної війни, можна узагальнити у п'ять ключових принципів.

Перший — концентрація зусиль держави, регулятора та банківської системи на підтримці оборонно-промислового комплексу. Другий — створення практичних фінансових інструментів, які відповідають реальним потребам виробників, зокрема грантових програм, страхування воєнних ризиків та інших механізмів підтримки. Третій — забезпечення доступу до фінансування оборонних стартапів, які дедалі частіше стають джерелом технологічних інновацій. Четвертий — розвиток банківських консорціумів, що дозволяють диверсифікувати воєнні ризики та реалізовувати масштабні проєкти. П'ятий — поглиблення міжнародної співпраці з залученням урядів інших держав, міжнародних фінансових організацій та механізмів співфінансування оборонних програм.

Юрій Каціон детально зупинився на структурі кредитного портфеля: близько 20% припадає на підприємства, що функціонують у безпосередній близькості до лінії фронту. Збереження діючого бізнесу в цих регіонах — прямий внесок в обороноздатність держави: гарантування робочих місць, підтримка життєдіяльності громад, пряма допомога війську та фундамент для майбутньої відбудови.

"Це війна, і ми маємо бути готові змінювати тактику і підходи щодня, аби перемагати. Так само чітко й оперативно на щоденні виклики повинна реагувати й фінансова система. Така готовність до постійної адаптації та підтримки оборонного комплексу вже закладена у стратегічну програму Ощадбанку", — підсумував Юрій Каціон.

Голова правління Ощадбанку також підтвердив готовність банку й надалі виступати фінансовим партнером міжнародних урядів та організацій у реалізації програм підтримки української оборонної промисловості. Серед прикладів такої співпраці — чинна угода з урядом однієї з європейських країн у межах президентської програми "Лінія дронів".

Участь Ощадбанку в Defence Day стала частиною ширшої та масштабної програми делегації банку на Ukraine Recovery Conference у Гданську. Загалом під час конференції представники банку підписали 5 ключових документів та провели низку дискусій щодо підтримки жінок у бізнесі, залучення інвестицій, розвитку муніципалітетів та відновлення країни.

Зокрема, портфель угод Ощадбанку на URC 2026 поповнився такими домовленостями:

Угода з ЄБРР на суму до 510 млн євро — спрямована на розширення фінансування українського приватного сектору та бізнесу в умовах війни.

Три міжнародні меморандуми — з Mercy Corps, European Fund for Southeast Europe Development Facility (EFSE DF) та Deutsche Sparkassenstiftung. Кожен документ визначає окремий напрям: від підтримки мікропідприємництва до впровадження найкращих європейських практик розвитку банківської системи задля посилення економічної стійкості України.

Декларація щодо принципів Resilient Communities Solidarity Coalition — фіксує солідарність та координацію зусиль задля відновлення та стійкості українських громад.