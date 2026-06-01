Вийшов черговий криптофінансовий стартап LemoCard з підтримкою Mastercard і Visa

Суть стандартна: поповнюєте карту криптою, а витрачаєте євро або гривню.

На ринку криптофінансових сервісів з'явився новий проєкт LemoCard, який пропонує користувачам мультикарткову платформу з підтримкою кількох карткових провайдерів. Серед ключових особливостей сервісу - можливість випуску віртуальної картки за кілька хвилин через Telegram, вебверсію або мобільні застосунки для Android та iOS.

Наразі користувачам доступні дві картки Mastercard у євро, а найближчим часом очікується запуск карток Visa у доларах США. Також сервіс підтримує SEPA-перекази між власними європейськими рахунками.

Як зазначають розробники, за проєктом стоять швейцарська та канадська компанії. Така структура, на їхню думку, може бути перевагою в умовах регуляторної невизначеності на європейському крипторинку після впровадження правил MiCA.

Для оформлення картки користувачам необхідно пройти процедуру верифікації особи (KYC). Серед недоліків проєкту називають комісію 2,5% за поповнення картки криптовалютою з конвертацією в євро. Водночас представники сервісу стверджують, що частина конкурентів компенсує нижчі заявлені тарифи прихованими комісіями.

Сервіс підтримує Apple Pay та Google Pay, за потреби можна замовити фізичну картку з поштовою доставкою.

Окрему увагу розробники приділяють партнерській програмі. Вона передбачає дворівневу систему винагород: користувач може отримувати 0,25% від обороту запрошених друзів, а також друзів своїх рефералів. Це суттєва перевага, порівняно з іншими проєктами. Підтримка п'ятьма мовами, включно з українською, доступна 24/7.

