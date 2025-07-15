Виплатили більше, ніж планували: інвестори S1 REIT отримали перші дивіденди

У липні інвестиційний проєкт забудовника Standard One – S1 REIT здійснив першу виплату дивідендів з часу початку продажів сертифікатів у квітні. Кошти отримали інвестори фонду S1 ВДНГ. Сума виплат на один сертифікат склала 22,35 грн. Фактична дохідність у другому кварталі 2025 року перевищила заплановану: 8,43% річних у доларах замість 8,2%*.

Дохід інвесторів у проєкті формується з оренди. S1 REIT працює за схемою: фонд купує об’єкти дохідної нерухомості – квартири в прибуткових будинках S1 – здає в оренду, а отримані від такої діяльності кошти розподіляє між учасниками як дивіденди. Обсяг виплат інвестору безпосередньо залежить від розміру його частки. Чим вона більша – тим більшим є дохід.

Фонд S1 ВДНГ

Пілотний прибутковий будинок від Standard One та перший фонд S1 REIT – S1 ВДНГ. Будівництво проєкту було завершено ще в 2019 році.

"Фонд S1 ВДНГ має унікальні для ринку переваги. Йдеться про повністю готовий та заселений орендарями будинок. Інвестори фонду отримують щоквартальні виплати одразу, без очікувань звершення будівництва. Ми пропонуємо не абстрактну модель, а реальний, прибутковий орендний бізнес, частку в якому може мати кожен інвестор", – прокоментував подію CFO Standard One Вадим Павлушин.

В липні фонд S1 ВДНГ розширить пул своїх активів. Як повідомили в S1 REIT, планується придбання нових об’єктів орендної нерухомості.

Фонд S1 Obolon

S1 Obolon – другий фонд у портфелі S1 REIT. Він створений на базі прибуткового будинку біля станції метро "Мінська". Проєкт ще будується. Його завершення заплановане на наступний рік. Фонд S1 Obolon дає можливість інвестору заробити на зростанні ціни в процесі будівництва та отримувати регулярний дохід після заселення квартир орендарями, запланований прибуток становить 10% річних в у валюті.

Однак переваги S1 Obolon не обмежуються вищою відсотковою ставкою. Як зазначають в S1 REIT, інвестори матимуть значно більший дохід від капіталізації. Адже в міру зростання готовності будинку, збільшується й вартість нерухомості. Ціна продажу Сертифікатів фонду, продаж яких розпочався в кінці квітня, вже зросла на 2% у доларовому еквіваленті. А це означає, що інвестори, які придбали сертифікати раніше, вже мають можливість їх продати за вищою ціною та отримати інвестиційний дохід замість дивідендів.

* Інвестиції у ПІФ "С1 ВДНГ/Оболонь" захищають інвестора від багатьох ризиків, але не від усіх. Запланований прибуток не гарантується. Перед інвестуванням ознайомтесь з умовами та проконсультуйтесь із фінансовим радником.