Від супермаркету до YouTube: як щомісячні витрати можуть приносити до 1 000 грн доходу

За даними Держстату, у серпні 2026 року споживчі ціни були на 8,1% вищими, ніж рік тому. Водночас більша частина бюджету українців і без того йде на найнеобхідніше: продукти та інші базові товари й послуги забирають 84% місячних витрат.

Логічно було б припустити, що за таких умов першими під скорочення потрапляють необов'язкові витрати — дозвілля, доставка, таксі чи цифрові сервіси. Але реальність виявляється іншою. За даними Forbes Ukraine, за останні п'ять років частка українців, які платять за онлайн-сервіси для перегляду відео й телебачення, майже подвоїлася.

Якщо вже платити за звичне — то з вигодою. Саме на цьому принципі побудовані "Підписки" ПриватБанку: кешбек, бонуси, знижки та кращі банківські умови на те, чим люди й так користуються щодня.

Підписка на банк

До підписок на музику, кіно чи цифрові сервіси ми давно звикли: щомісяця платимо фіксовану суму й отримуємо певний набір можливостей. У банкінгу принцип схожий, але працює ширше. "Підписки" ПриватБанку доповнюють звичне користування карткою: залежно від обраного рівня клієнт отримує кращі умови на окремі банківські операції та доступ до пропозицій партнерів.

При цьому підписка не означає, що за користування банком тепер обов'язково треба платити щомісяця.

Є безкоштовний рівень "Приват" із власними перевагами: збільшений пільговий період за кредитними коштами, 5% річних на залишок у Конверті, нульові комісії на окремі операції (наприклад, на перекази між картками банку з підпискою).

У Pro-рівнях набір переваг стає ширшим: як у банкінгу, так і за його межами. Рівень клієнт обирає сам відповідно до своїх витрат і фінансових звичок.

Категорії для партнерських пропозицій теж обрали не випадково. За даними ПриватБанку, майже всі активні клієнти витрачають на продукти, кожен другий — на медицину, а близько третини регулярно оплачують цифрові та поштові сервіси.

Переваги рівнів "Підписки"

Підписка "Приват" коштує 0 грн на місяць, але це не означає відсутність додаткових переваг. Крім зручного користування банківськими послугами тут скасовані комісії на перекази між картками банку з підпискою та безкоштовне поповнення карток для виплат з підпискою.

Підписка "Приват PRO" (129 грн/міс, перший місяць – безкоштовний) — максимум переваг для активних користувачів поштових, цифрових, медичних сервісів, супермаркетів та АЗК. Pro-рівень додає кращі умови у банкінгу: менше комісій на окремі операції, вигідніші умови користування кредитними коштами та вища ставка на накопичення в Конверті.

До цього додаються партнерські пропозиції. За оплату, наприклад, цифрових сервісів YouTube Premium, Megogo, Netflix, Spotify, ChatGPT, сервісів Google та Apple можна отримати кешбек до 200 грн на місяць, за поштові послуги — до 100 грн. На WOG доступні додаткові бонуси до 3 грн за літр пального. У "Сільпо" щомісяця — кава за 1 грн, круасан за 1 грн та до 200 грн знижки на покупки онлайн і офлайн. Також у пакет входять п'ять телеконсультацій лікарів на місяць, медичний консьєрж та невідкладна допомога з річним лімітом 10 000 грн.

Підписка "Спільна PRO" коштує 297 грн на місяць і розрахована на п'ятьох людей — наприклад, родину або друзів. Учасники отримують можливості "Приват PRO", а для окремих пропозицій діють спільні ліміти: зокрема, до 30 000 грн на рік на медичні послуги та збільшений ліміт на пальне — до 200 літрів на місяць.

Приклад розрахунку вигоди

Уявімо місяць активного користування "Приват PRO". На цифрових сервісах можна отримати до 200 грн кешбеку, на поштових послугах — ще до 100 грн. Якщо за місяць заправити на WOG 100 літрів пального, це ще до 300 грн вигоди. У "Сільпо" — до 200 грн знижки на покупки. І це все за 129 грн на міс. А ще пасивний дохід - накопичуйте 7% річних в Конверті.

Порахувати вигоду під власний набір витрат можна за кілька секунд у калькуляторі на сайті банку.

Підключення "Підписки"

Окремо реєструватися чи відкривати нову картку не потрібно. Обрати рівень "Підписок" можна у Приват24 в меню "Профіль" або у відділенні банку. ПриватБанк не переводить клієнтів на сервіс автоматично — рішення про підключення та рівень кожен приймає сам.

Фінансова дисципліна не обов'язково означає постійно від чогось відмовлятися. Іноді достатньо подивитися, чи можуть витрати, які вже є у щомісячному бюджеті, працювати вигідніше.