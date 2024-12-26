Валюта Індії закривається на рекордно низькому рівні третю сесію поспіль

Індійська рупія зафіксувала рекордно низьке закриття третьої сесії поспіль у четвер під тиском міцного долара та попиту на долар з боку імпортерів наприкінці місяця.

Про це пише Reuters.

Курс рупії склав 85,2625 за долар проти 85,20 на попередній сесії. Раніше вона досягла історичного мінімуму в 85,2825.

Падіння рупії до 85 з 84 відбулося за два місяці, в той час, як падіння до 84 з 83 зайняло майже 14 місяців.

Після падіння нижче позначки 84 в середині жовтня курс рупії поступово знижувався на тлі занепокоєння щодо уповільнення зростання Індії, відтоку іноземних інвестицій, занепокоєння щодо торгівельної політики новообраного президента США Дональда Трампа та яструбиної позиції Федеральної резервної системи.

Однак постійні інтервенції Резервного банку Індії (РБІ) стримують падіння рупії.

На тлі неодноразових інтервенцій РБІ реальний ефективний обмінний курс рупії, або її вартість стосовно багатьох іноземних валют з поправкою на інфляцію, в листопаді досяг багаторічного максимуму - 108,14.

Нагадаємо:

Індійська рупія досягла свого історичного мінімуму під тиском високого попиту на долар з боку імпортерів і ймовірного відтоку з місцевих акцій, в той час, як інтервенції Резервного банку Індії обмежили втрати.