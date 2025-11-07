В Україні створять третю фондову біржу

Засновник групи компаній Inzhur, яка у 2022 році запустила в Україні ринок REIT (інвестиційних фондів нерухомості), Андрій Журжій створить фондову біржу.

Про це повідомили в компанії Inzhur.

Зазначається, що 5 листопада відбулася реєстрація юридичної особи – ТОВ "Українська фондова біржа Інжур". Зараз триває робота над документами для отримання відповідної ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондових ринків (НКЦПФР).

За даними НКЦПФР наразі в Україні працюють два організатори торгівлі фінансовими інструментами – фондові біржі "Перспектива" та ПФТС. Однак в компанії Inzhur вважають, що "жодна з них не змогла стати інструментом для реалізації потенціалу українського фондового ринку".

"Жодна не змогла стати майданчиком, де українські компанії могли б залучити капітал через розміщення власних цінних паперів, а інвестори могли б безпечно інвестувати з метою отримання прибутку. Зараз понад 90% торгівлі на існуючих біржах – це ОВДП, які в цьому контексті не має сенсу брати до уваги, бо це просто заміщення боргу державою, яке не створює додаткову вартість", – каже Журжій.

Він впевнений, що Україні потрібна ліквідна фондова біржа, щоб українські компанії та приватні інвестори мали можливість реалізовувати свій потенціал вдома – а не тільки на варшавській, лондонській, нью-йоркській та інших біржах, як вони змушені зараз через відсутність українського інструменту.

"Реєстрація компанії – це лише початок. Далі – багато місяців кропіткої роботи з метою підготовки документів для отримання відповідної ліцензії НКЦПФР: ми вже найняли юридичних радників. Команда ретельно аналізує та вирішує питання програмного забезпечення, ліквідності та багато інших, щоб у найближчому майбутньому наш продукт дійсно зміг стати першим вибором для українських компаній та інвесторів", – пояснює підприємець.

Нагадаємо:

Влада України розглядає можливість створення нової фондової біржі для забезпечення подальшого безперебійного функціонування вторинного ринку державних облігацій.