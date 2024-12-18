В Україні обовʼязкова автоцивілка подорожчає вдвічі, але ліміти виплат зростуть — hotline.finance

З 1 січня 2025 року в Україні стартує реформа автострахування, яка орієнтована на європейські стандарти. Вона має на меті покращення фінансового захисту водіїв та підвищення якості обслуговування, про це повідомляє провідний сервіс онлайн-страхування hotline.finance.

Які будуть виплати відшкодування по полісу?

З нового року ліміти виплат за ОСЦПВ будуть суттєво збільшені:

Відшкодування за шкоду майну зросте зі 160 000 грн до 250 000 грн.

Виплати за шкоду життю та здоров’ю збільшаться з 320 000 грн до 500 000 грн.

Якщо раніше була ймовірність браку страхового відшкодування та часткового самостійного покриття збитків винуватцем за ДТП, зараз ці ризики зведені до мінімуму.

Основні зміни в автоцивілці

Відсутність франшизи по всіх полісах автоцивілки. Франшиза більше не передбачена. Усі збитки покриватимуться страховою компанією без участі страхувальника. Це дозволить уникнути додаткових витрат для автовласників.

Пряме врегулювання збитків. Потерпілі у ДТП можуть напряму звертатися до своєї страхової компанії, а не до страховика винуватця, що спрощує процес отримання компенсацій.

Виплата без урахування зносу автомобіля. Страхові виплати здійснюватимуться у повному обсязі без врахування зносу деталей ТЗ. Це особливо важливо для власників старіших автомобілів, адже раніше компенсація могла бути значно меншою за реальні витрати на ремонт.

Організація ремонту страховою компанією. Замість грошових виплат страхова компанія може забезпечити ремонт автомобіля на авторизованих СТО.

У 2025 році планується впровадження автоматизованої системи перевірки наявності ОСЦПВ через камери контролю швидкості. Відсутність поліса фіксуватиметься автоматично, і кожен випадок порушення призводитиме до штрафу.

Що чекати автомобілістам?

Модернізація ринку автоцивілки підвищить не тільки рівень сервісу, але й вартість ОСЦПВ. Ймовірно, ціна страховки зросте подекуди на 100%.

Приклад цін 2024 та 2025 року:

На думку hotline.finance, підняття тарифів є вимушеним і логічним кроком. Воно дозволяє страховикам надавати якісні послуги та гарантувати належне відшкодування.

Як зекономити на автострахуванні?

Оформлення автоцивілки на старих умовах відкрите до 31 грудня 2024 року. Водії можуть купити поліс за поточними цінами та користуватись страховкою наступний рік.

Для уникнення надмірного фінансового навантаження автомобілісти можуть скористатися онлайн-платформами для пошуку найвигіднішої пропозиції, порівнюючи різні варіанти.

На hotline.finance діє промокод ZAKON2025, що дає знижку 10% на автоцивілку від будь-якої страхової компанії в каталозі. Промокод діє до 31.12.2024 року включно.