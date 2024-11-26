УЗ може отримати кредит від ЄБРР на малу газову генерацію

ЄБРР може надати "Укрзалізниці" кредит у розмірі до 180 млн євро для фінансування закупівлі та монтажу обладнання для малої газової генерації загальною потужністю до 270 МВт.

Про це йдеться у повідомленні банку, пише "Інтерфакс-Україна".

"У поточних кризових умовах, спричинених війною в Україні, програма екстрених капітальних вкладень, що охоплює поставку і установку до 270 МВт потужностей малої генерації, допоможе компанії вирішити проблему дефіциту електроенергії і забезпечити безперебійне енергопостачання населення і підприємств", - зазначає банк.

Уточнено, що станції планують розташувати на окремих наявних об'єктах УЗ по всій Україні, що допоможе розв'язати проблему дефіциту електроенергії та забезпечити безперебійне енергопостачання.

Згідно з документами, загальну вартість проєкту оцінюють у 248 млн євро.

Наразі проєкт пройшов остаточний розгляд, очікується його затвердження радою директорів 4 грудня цього року.