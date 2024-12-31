Уряд докапіталізував "Укрфінжитло" для продовження програми пільгової іпотеки у 2025 році

Кабінет міністрів України докапіталізував "Укрфінжитло" на 20 мільярдів гривень шляхом випуску ОВДП.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

За словами міністерки економіки України Юлії Свириденко, в цьому році понад 8500 родин взяли кредити на придбання житла за програмою "єОселя" на загальну суму понад 14,6 млрд грн. Докапіталізація "Укрфінжитла" дозволить продовжити реалізацію програми "єОселя" і в 2025 році.

Відтак, "Укрфінжитло" зможе й надалі залучати кошти на фінансовому ринку для продовження роботи "єОселі" та видачі нових траншів банкам-партнерам.

Міністерство фінансів, згідно з постановою Кабміну, здійснило випуск облігацій внутрішньої державної позики в загальному розмірі 20 мільярдів гривень, з яких:

10 мільярдів гривень - із строком обігу 10 років та ставкою доходу 12,6 % річних і купонним періодом один рік;

5 мільярдів гривень - із строком обігу п’ять років та ставкою доходу 15,84 % річних і купонним періодом шість місяців;

5 мільярдів гривень - із строком обігу чотири роки та ставкою доходу 16,35 % річних і купонним періодом шість місяців.

Міністерство економіки як єдиний акціонер "Укрфінжитла" викупило акції додаткової емісії Товариства в обмін на облігації внутрішньої державної позики.

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