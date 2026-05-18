UPG та Ощадбанк на ENERGY FINANCE 2026: партнерство для стабільного постачання пального

У Києві відбувся щорічний форум ENERGY FINANCE 2026 — професійний майданчик для обговорення актуальних викликів енергетичного ринку України. Група компаній UPG стала партнером форуму.

Однією з тем дискусії під час форуму стали фінансові інструменти підтримки бізнесу та забезпечення стабільності постачання пального в умовах воєнного часу. Ощадбанк відзначив співпрацю з UPG у межах програми кредитування на закупівлю пального для корпоративних клієнтів.

Зокрема, UPG стала першою паливною мережею, з якою банк реалізував такий формат партнерства. За словами представників банку, лише за перший місяць дії партнерської програми було прокредитовано угод між агрокомпаніями та UPG на суму 60 млн грн.

Фінансування надається на термін до 12 місяців під 0,01% річних, без забезпечення, на суму до 20 млн грн. Скористатися програмою можуть аграрії, які потребують пального: вони звертаються до UPG, а банк покриє витрати на закупівлю пального.

Засновник і власник UPG Володимир Петренко під час панельної дискусії наголосив, що стабільність паливного ринку сьогодні залежить не лише від доступу до фінансування, а й від здатності компаній гарантувати безперервне постачання пального.

За його словами, після 2022 року український паливний ринок був змушений фактично заново вибудовувати логістичні ланцюги, а терміни доставки пального зросли з кількох днів до двох місяців. У відповідь на ці виклики UPG ухвалила стратегічне рішення інвестувати у власну логістичну інфраструктуру — зокрема у морський порт у Свіноуйсьце та річковий нафтовий термінал у Щецині.

"Для нас це була відповідальна мить: потрібно було не просто втримати мережу, а й забезпечити пальним критичну інфраструктуру, транспорт і бізнес. Саме тому ми швидко ухвалили рішення будувати власну логістику — придбали морський та річковий термінали в Польщі. Це дозволило нам створити стабільний канал постачання", — зазначив Володимир Петренко.

Сьогодні UPG має власні залізничні вагони, великий парк автотранспорту, морський, річковий та сухопутний термінали в ЄС, а також розбудовану інфраструктуру для оперативного постачання пального в Україну.

Власна логістика є стратегічною перевагою UPG і важливим елементом енергетичної стійкості країни. Вона дає змогу гнучко реагувати на зміни ринку, підтримувати безперервність постачання та забезпечувати клієнтів пальним навіть в умовах зовнішніх криз.

Участь UPG у форумі ENERGY FINANCE 2026 стала можливістю представити практичний досвід компанії у забезпеченні стабільності паливного ринку в умовах війни та підтвердити статус надійного партнера для бізнесу й одного з лідерів паливної галузі України.