Фондові ринки США зросли після визначального виступу глави ФРС

Основні індекси Уолл-стріт зросли більш ніж на 1% після того, як голова Федеральної резервної системи США Джером Павелл у виступі на симпозіумі в Джексон-Хоул натякнув на можливе зниження відсоткової ставки вже на наступному засіданні центробанку.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Тарифи тільки почали впливати, тому він знову висловить обережність і скаже, що хоче подивитися на дані, оцінити розвиток ситуації, адже ефект від тарифів відчутний тільки з початку літа", - пояснив головний трейдер U.S. Global Investors Майкл Матусек.

Ринки раніше посилили ставки на зниження після слабкого звіту з ринку праці на початку серпня і даних про інфляцію, які показали, що тарифи створили лише обмежений тиск на ціни.

Наразі трейдери оцінюють імовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів у вересні в 69,5% проти 85,4% тижнем раніше (за даними CME FedWatch Tool).

Десять з 11 секторів S&P 500 торгувалися в "зеленій зоні", лідерами стали охорона здоров'я та нерухомість:

Dow Jones Industrial Average виріс на 283,69 пункту (+0,63%) до 45 069,19,

виріс на 283,69 пункту (+0,63%) до 45 069,19, S&P 500 додав 21,68 пункту (+0,34%) до 6 391,85,

додав 21,68 пункту (+0,34%) до 6 391,85, Nasdaq Composite піднявся на 18,77 пункту (+0,09%) до 21 119,08.

S&P 500 готується перервати п'ятиденне падіння, спричинене масовими розпродажами великих технологічних компаній, які тиснули на американські акції цього тижня.

Технологічний сектор став найбільшим аутсайдером тижня, тоді як енергетика та нерухомість показали помірне зростання.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп вступив у різку полеміку з головою Федеральної резервної системи Джеромом Пауеллом після його критичних заяв щодо митної політики Трампа.

Трамп назвав голову Федеральної резервної системи Джерома Пауелла "великим невдахою" і попередив, що економіка США може сповільнитися, якщо процентні ставки не будуть негайно знижені.