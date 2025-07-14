Укрексімбанк планує підписати з ЄІБ фінансову угоду на 100 мільйонів євро

10 липня 2025 року під час Міжнародної конференції з відновлення України (URC2025) державний Укрексімбанк уклав Лист про наміри підписати фінансову угоду з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) в межах реалізації проєкту "Програма підтримки економічної стійкості ІІ" на загальну суму 100 мільйонів євро.

Підписання угоди дозволить українському бізнесу отримати доступ до джерел довгострокового фінансування на привабливих умовах.

Метою Програми є розширення доступу приватних підприємств до джерел довгострокового фінансування інвестиційних проєктів та потреб в обіговому капіталі МСБ та компаній з середнім рівнем капіталізації. У межах "Зеленої ініціативи" ЄІБ клієнти Банку зможуть реалізовувати проєкти у сферах відновлюваної енергетики, енергоефективності та "чистих інноваційних технологій".

Під час війни та в післявоєнний період відбудови країни зазначена Програма є критично важливою для впровадження інноваційних рішень, важливих проєктів в галузі енергоефективності, а також для підтримки приватного сектору з метою забезпечення сталого розвитку економіки України, сприяння інтеграції до економіки ЄС та виходу українських компаній на міжнародні ринки.

"Співпраця з ЄІБ у межах Програми відкриває нові можливості для українських підприємств у критичний для країни час. Завдяки доступу до довгострокового фінансування компанії зможуть реалізовувати екологічно орієнтовані проєкти, модернізувати виробництва та впевнено інтегруватися до економічного простору ЄС" , – зазначив Голова Правління Укрексімбанку Віктор Пономаренко.

Довідка

ЄІБ працює в Україні з 2007 року. Банк ЄС підтримує Україну та допомагає створювати умови, необхідні для досягнення її економічної стабільності. Україна є основною країною-реципієнткою інвестицій ЄІБ серед країн Східного партнерства, на неї припадає понад 60% кредитної діяльності ЄІБ у цьому регіоні.

Європейський інвестиційний банк є однією із ключових міжнародних фінансових установ в Україні, що фокусується на сферах соціальної та економічної інфраструктури, транспорту та зв'язку, розвитку місцевого приватного сектору, енергоефективності, інновацій та протидії кліматичним змінам.