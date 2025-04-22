Українські підлітки є профанами в економіці – дослідження НБУ

Рівень відповідей на кейсові завдання, сформовані у досліджені, свідчить про те, що українські підлітки мають початковий рівень фінансової грамотності.

Про це повідомляє НБУ.

Дослідження продемонструвало, що середній рівень правильних відповідей на кейсові завдання серед підлітків становить 46,6%,

Це відповідає 3 балам за 12-бальною шкільною системою оцінювання.

Найкращі результати під час дослідження показали учні з Дніпропетровської (57,4%), Івано-Франківської (53,7%) областей та міста Києва (50,4%).

Найгірші – в Кіровоградській (37,4%), Миколаївській (39,7%) та Чернівецькій (41,4%) областях.

Дівчата мають кращі результати (47,4%), порівняно з хлопцями (45,6%). Показники міських та сільських школярів становлять 48% і 40% відповідно.

При цьому, 100% правильні відповіді на всі запитання-кейси, що були представлені в опитуванні, не надав жоден підліток.

Дослідження проводили фахівці Українського інституту соціальних досліджень імені О. Яременка у квітні 2024 року. Вибірку учасників аналізу формували працівники Державного наукової установи "Інститут освітньої аналітики".

У ході роботи спеціалісти протестували понад 3 тисячі учнів віком від 14 до 17 років із 19 областей України та міста Києва.