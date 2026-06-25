UGB (Укргазбанк): фінансування громад може стати одним із ключових напрямів відбудови України

Роль муніципалітетів у процесі відновлення та залучення приватного капіталу стала однією з ключових тем дискусії "Інфраструктура: стимулювання економіки", що відбулася у межах спільного заходу Deloitte та UGB (Укргазбанк) "Strategic collaborations for Ukraine's prosperity" у Гданську напередодні Ukraine Recovery Conference 2026.

Участь у панелі взяв Перший заступник Голови Правління UGB (Укргазбанк) Володимир Пономарьов.

Під час обговорення учасники зосередилися на ролі громад у формуванні та реалізації інфраструктурних проєктів, а також на можливостях розширення доступу до фінансування на місцевому рівні.

Як наголосив Володимир Пономарьов, на підконтрольній території України функціонує 1331 громада. Водночас лише близько 100 із них мають досвід залучення боргового фінансування, тоді як інструменти муніципальних облігацій залишаються недостатньо розвиненими.

На його думку, розвиток муніципального фінансування є одним із потенційних напрямів довгострокової моделі відновлення України.

"Ми бачимо величезний потенціал у фінансуванні громад. Для UGB це не лише внесок у відновлення країни, а й довгостроково життєздатний напрям бізнесу. Саме через фінансування муніципалітетів можна створювати цінність як для банківського сектору, так і для країни загалом", - зазначив Володимир Пономарьов.

У банку зазначають, що вже розвивають напрям фінансування муніципалітетів, працюючи як із великими містами, так і з меншими громадами. Окрім надання фінансування, UGB також підтримує громади у підготовці проєктів та підвищенні їхньої фінансової спроможності.

У довгостроковій перспективі поєднання міжнародного фінансування, банківського сектору та приватного капіталу розглядається як один із ключових факторів реалізації масштабної відбудови України.

Нагадаємо, французьке агентство розвитку AFD надасть Укргазбанку кредитну лінію 25 млн євро, 10 млн євро кредитних гарантій та до 10 млн євро грантів та технічної допомоги для подальшого фінансування банком українських муніципалітетів.

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