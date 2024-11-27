У середу можуть змінити обсяги відключень світла – "Укренерго"

Ситуація в енергосистемі змінюється: можливі зміни в застосуванні заходів обмеження електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після десяти масованих атак росіян. У ній зберігається значний дефіцит потужності, а на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти.

"Ситуація в енергосистемі змінюється, а відповідно — можливі й зміни в застосуванні заходів обмеження", - повідомили у пресслужбі.

Енергетики нагадали, що для збалансування енергосистеми — у період з 7:00 до 20:00 сьогодні в усіх регіонах діють графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. З 8:00 до 19:00 також в усіх регіонах діятимуть погодинні відключення побутових споживачів.