У поліції розповіли, як не віддати "тисячу Зеленського" шахраям

У Нацполіції розповіли про два основних методи шахрайства від яких можуть постраждати люди, які хочуть оформити виплату тисячі зимової "єПідтримки".

Про них розповів начальник відділу протидії різновидам онлайн-шахрайств департаменту кіберполіції Нацполіції Олександр Ульяненков.

Один із методів соціальної інженерії - входження у довіру громадянина. Дві основні схеми - шахрайські смс або дзвінки.

"Потенційний потерпілий отримає повідомлення у месенджері, де треба буде зареєструватися або пройти якесь опитування. Все буде зводиться до того, щоб надати свої фінансові реквізити для, нібито, уточнення даних для оформлення допомоги", - розповів Ульяненков.

Другий сценарій - дзвінки громадянам України, де для "підтвердження" правильних реквізитів допомоги шахраї будуть намагатися випитувати персональні дані, особливо дані банківських карток.

За його словами, поліція щодня фіксує різні випадки шахрайства, в тому числі здійснення неправомірних дій при оформленні державної допомоги.

Нагадаємо:

10 грудня українці почали отримувати 1 000 грн на картку Національного кешбеку за програмою "Зимової єПідтримки".

Подати заявку на "Зимову єПідтримку" можна до кінця лютого, а витратити кошти - до завершення 2025 року. Програма доступна всім громадянам на підконтрольній Україні території.

Виплати за програмою здійснюються приблизно протягом 10 днів від дати подання заявки.