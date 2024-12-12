У Нацбанку розповіли, кого стосуватимуться зменшення лімітів на перекази

Якщо особа отримує "білу" зарплату, то до неї не застосовуватимуть банківські обмеження: вони стосуватимуться лише 1% клієнтів банків, які не мають підтвердження доходів.

Про це розповів голова Нацбанку Андрій Пишний.

"Якщо ви працюєте "в білу", отримуєте "білу" зарплату або ж можете в інший спосіб документально підтвердити свої доходи чи статки для вас взагалі нічого не зміниться", - зазначив він.

Ліміти, які зазначені в меморандумі, який нещодавно підписали найбільші банки України, стосуються клієнтів, які не надали документальне підтвердження своїх доходів, особливо визначених як "високоризикові".

"По суті, не мають жодних документів! Останніх, за оцінками банків, не більше 1% від усієї клієнтської бази", - пояснив Пишний.

Саме цей 1% активно залучений в мережі "дропів" та є основою мільярдного "дроп"-трафіка, додав голова Нацбанку.

Детальніше про меморандум банків, обмеження для ФОПів та мету цих дій читайте в: Перекази з картки на картку обмежать ще більше. Чому банки це роблять

Нагадаємо:

В НБУ заперечують, що погрожували банкірам, які не підпишуть меморандум про зменшення лімітів на перекази.

Найбільші українські банки підписали меморандум, який посилює контроль за операціями деяких клієнтів і знижує місячні ліміти на перекази.