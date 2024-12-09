У "Дії" можна знайти банки, які працюють під час блекаутів

Від 9 грудня у мобільному застосунку "Дія" з’явилась нова функція мапи Незламності "Power Banking". Тепер банки, які працюють під час відключень електроенергії, можна знайти у цифровому порталі.

Про це повідомили в пресслужбі "Дії".

"Power Banking" – це мережа відділення банків, які працюють навіть під час вимкнень електроенергії. Тут доступні всі банківські послуги, незалежно від перебоїв з електропостачанням.

Для того, щоб знайти банк, потрібно зайти в застосунок "Дія", відкрити вкладку "Незламність", у фільтрах вибрати "Банкінг". Портал автоматично підкаже, де найближчі банки, які працюють навіть під час знеструмлень.

Послуга доступна усім користувачам.

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Нагадаємо:

У жовтні 2023 року Кабінет міністрів ухвалив постанову про запуск у застосунку "Дія" інформаційного сервісу про пункти незламності.