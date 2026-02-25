Трамп пообіцяв американцям тисячу доларів на пенсію у промові до Конгресу

Президент США Дональд Трамп у зверненні про стан справ у державі вихваляв зростання фондового ринку та пообіцяв до 1000 доларів внеску держави до пенсійних заощаджень деяких працівників.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Трамп у промові заявив про 53 рекордні максимуми фондового ринку відтоді, як він виграв свій другий термін у листопаді 2024 року.

"Оскільки фондовий ринок показав себе так добре, встановивши всі ці рекорди, ваші 401(k) (пенсійний рахунок через роботодавця - ЕП) суттєво зросли", — сказав Трамп, маючи на увазі поширений у США пенсійний накопичувальний рахунок.

Трамп також оголосив, що наступного року планує компенсувати внески працівників до 401(k) у розмірі до 1 000 доларів на людину для "забутих американських працівників", які не мають доступу до пенсійних програм із внесками роботодавця, не надавши деталей.

Такі внески на пенсійні заощадження за рахунок держави можуть підштовхнути подальше зростання фондового ринку, сказав Джейк Долларгайд, генеральний директор Longbow Asset Management у Талсі, штат Оклахома.

Промова Трампа прозвучала у ключовий для інвесторів момент — після кількох місяців ринкової турбулентності, коли ринки потребують стабільності. Хоча значну частину коливань на Волл-стріт пов'язували з занепокоєннями щодо високих оцінок компаній, пов'язаних зі штучним інтелектом, невизначеність щодо торговельної політики США також тримає інвесторів у напрузі.

Після того як Верховний суд у п'ятницю скасував запроваджені Трампом тарифи на підставі надзвичайних повноважень, Трамп підписав указ про 10% тарифи строком на 150 днів як заміну широким митам, скасованим судом. А в суботу він заявив, що підвищить ставку до 15%.

У промові Трамп сказав, що "майже всі" країни та корпорації хочуть дотримуватися тарифних і інвестиційних угод, раніше укладених зі Сполученими Штатами.