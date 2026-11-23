За 2025 рік обсяг транзакцій зі стейблкоїнами сягнув рекордних $33 трлн. Це на 72% більше, ніж роком раніше. Значна частина цих коштів припадає на торгівлю та автоматизовані операції, але й реальні платежі стрімко зростають. За оцінкою McKinsey та Artemis, у 2025 році їхній річний обсяг становив близько $390 млрд, більш ніж удвічі перевищивши показник попереднього року.

USDT та USDC поступово виходять за межі криптобірж. Їх використовують для міжнародних переказів, оплати послуг і розрахунків між компаніями. Тож у 2027 році криптогаманець може знадобитися навіть тим, хто ніколи не купував біткоїн і не планує торгувати криптовалютою.

Головне, щоб користуватися ним було так само просто, як звичайним фінансовим застосунком. Ми обрали сім криптогаманців, які варто встановити у 2027 році, порівняли їхні можливості, переваги та недоліки. Особливу увагу приділили зручності щоденних операцій, підтримці стейблкоїнів і захисту коштів.

1. Trustee Plus

Trustee Plus стане хорошим вибором для тих, хто планує регулярно отримувати, обмінювати та переказувати криптовалюту. Застосунок орієнтований на повсякденні фінансові операції, тому для початку не потрібно розбиратися зі складними налаштуваннями блокчейнів або додатковими інструментами.

Реєстрація передбачає використання номера телефону, а для входу можна підключити Google, Apple або Passkey. Щоб отримати USDT чи USDC, достатньо вибрати актив і мережу, після чого скопіювати адресу або показати QR-код відправнику. У застосунку також доступний обмін криптовалют.

Одна з головних переваг Trustee Plus — перекази між користувачами сервісу. Одержувача можна знайти за номером телефону, ID або псевдонімом. Для таких операцій не потрібно щоразу копіювати блокчейн-адресу, а внутрішні перекази за номером телефону проходять миттєво та без комісії. Це особливо зручно, коли криптовалюта використовується для регулярних розрахунків.

Окремої уваги заслуговує безпека. Користувач може налаштувати кілька рівнів захисту: вхід через Passkey, PIN-код із 4–6 цифр і додаткове підтвердження переказів та обмінів через Google Authenticator. Також передбачений Secret PIN, за допомогою якого можна приховати окремі субакаунти. Вони відображатимуться лише після входу зі спеціальним кодом.

Ще одна практична перевага — підтримка з живими операторами безпосередньо в застосунку. Якщо виникли питання щодо переказу, поповнення або роботи гаманця, не потрібно шукати сторонні канали зв'язку. Крім того, Trustee Plus пропонує вбудовані фінансові інструменти, які доповнюють його можливості для повсякденних розрахунків.

Переваги:

Простий початок роботи та зручні операції з USDT і USDC.

Миттєві внутрішні перекази за номером телефону без комісії.

Кілька рівнів захисту та підтримка з живими операторами.

Активна реферальна програма , яка дозволяє залучати друзів і заробляти на цьому.

Недоліки:

Для активної роботи з DeFi та складними Web3-сервісами можуть знадобитися інші гаманці.

Кастодіальна модель не підійде тим, хто хоче самостійно зберігати приватні ключі.

2. Trust Wallet

Trust Wallet варто встановити тим, хто хоче працювати з різними криптовалютами в одному застосунку. Гаманець підтримує понад сотню блокчейнів, зокрема Bitcoin, Ethereum, Solana та BNB Chain. Це дозволяє зберігати й переказувати різні активи без необхідності встановлювати окремий застосунок для кожної мережі.

Trust Wallet належить до некастодіальних гаманців. Це означає, що користувач сам контролює свої приватні ключі та відповідає за збереження даних відновлення. Гаманець доступний на смартфонах, а для роботи з комп'ютера передбачене браузерне розширення.

Крім звичайних переказів, Trust Wallet підтримує обмін криптовалют, взаємодію з децентралізованими застосунками та інші операції. Вбудований Security Scanner попереджає про відомі шахрайські сайти й підозрілі смартконтракти. Це корисне доповнення, хоча воно не гарантує захисту від усіх загроз.

Головна перевага Trust Wallet полягає в універсальності. Якщо сьогодні ви використовуєте лише USDT, а згодом вирішите придбати біткоїн, спробувати стейкінг або попрацювати з іншими мережами, багато необхідних інструментів уже будуть у гаманці.

Переваги:

Підтримка великої кількості блокчейнів і токенів.

Самостійний контроль над приватними ключами.

Мобільний застосунок, браузерне розширення та вбудований обмін.

Недоліки:

За збереження даних відновлення відповідає сам користувач.

Велика кількість інструментів може ускладнювати перше знайомство.

3. MetaMask

MetaMask залишається одним із найзручніших інструментів для тих, хто планує користуватися децентралізованими застосунками. Гаманець доступний як браузерне розширення та мобільний застосунок. Він дозволяє отримувати й переказувати криптовалюту, обмінювати токени та підключатися до Web3-сервісів.

Особливо корисним MetaMask буде для роботи з Ethereum та сумісними блокчейн-екосистемами. Наприклад, через нього можна підключитися до децентралізованої біржі, обміняти токени або скористатися сервісом кредитування. Для цього не потрібно створювати окремий акаунт на кожній платформі: підключення відбувається через гаманець.

Водночас така свобода вимагає уважності. Під час взаємодії з Web3-застосунками користувач може надавати смартконтрактам дозволи на використання своїх токенів. Тому важливо перевіряти, які саме дії ви підтверджуєте, особливо якщо сайт пропонує необмежений доступ до активів.

MetaMask також має вбудований обмін, підтримує роботу з різними мережами та показує попередження про окремі ризиковані операції. Для звичайного отримання криптовалюти всі ці можливості не обов'язкові, але вони стануть у пригоді, якщо ви плануєте глибше знайомитися з Web3.

Переваги:

Зручне підключення до децентралізованих застосунків.

Широкі можливості роботи з Ethereum та іншими мережами.

Вбудований обмін і додаткові засоби перевірки операцій.

Недоліки:

Потрібно уважно контролювати дозволи смартконтрактів.

Для простих повсякденних переказів частина можливостей буде зайвою.

4. Phantom

Phantom спочатку здобув популярність як гаманець для Solana, але поступово перетворився на рішення для кількох блокчейнів. Крім Solana, він підтримує Ethereum, Bitcoin, Base, Polygon, BNB Chain та інші мережі. Завдяки цьому його можна використовувати не лише для токенів однієї екосистеми.

Одна з найзручніших особливостей Phantom — спільний перегляд активів із різних підтримуваних мереж. Користувач бачить свій портфель в одному інтерфейсі та може швидко перейти до потрібної криптовалюти. Для створення нового гаманця доступні Google, Apple або традиційний спосіб із фразою відновлення.

Phantom також пропонує вбудований обмін, підтримку NFT та взаємодію з децентралізованими застосунками. Окремі механізми безпеки допомагають розпізнавати спам-токени й попереджати про підозрілі операції.

Особливо доречним Phantom буде для тих, хто часто користується Solana. Водночас підтримка інших мереж робить його корисним і за межами цієї екосистеми. Головне — перевіряти, чи доступна конкретна мережа та потрібний токен перед поповненням.

Переваги:

Зручна робота з Solana та іншими підтримуваними мережами.

Єдиний інтерфейс для перегляду активів.

Просте створення гаманця та вбудований обмін.

Недоліки:

Підтримуються не всі блокчейни й токени.

Частина функцій найбільше орієнтована на активних користувачів Web3.

5. Exodus

Exodus підійде тим, хто хоче користуватися криптовалютою і на смартфоні, і на комп'ютері. Гаманець має мобільну та десктопну версії, а також браузерне розширення. Його інтерфейс побудований навколо портфеля, тому можна швидко переглянути активи, вибрати потрібну монету й виконати операцію.

У Exodus доступні отримання та переказ криптовалют, обмін між підтримуваними активами й перегляд балансу. Це зручний варіант для людини, яка не хоче обмежуватися лише мобільним застосунком. Наприклад, перевіряти портфель можна за комп'ютером, а відправляти кошти — зі смартфона.

Гаманець передбачає самостійне керування приватними ключами та різні способи резервного копіювання. У мобільній версії підтримується створення захищеної резервної копії за допомогою Passkey. Також Exodus має інтеграції з апаратними гаманцями, що може стати корисним у майбутньому.

Для користувачів доступна підтримка 24/7. Спочатку в чаті допомагає автоматизований помічник, але за потреби можна звернутися до спеціаліста. Перед використанням вбудованого обміну варто перевіряти курс, комісії та кінцеву суму операції.

Переваги:

Мобільна та десктопна версії з простим інтерфейсом.

Зручний перегляд портфеля та вбудований обмін.

Різні способи резервного копіювання й підтримка 24/7.

Недоліки:

Витрати на обмін можуть відрізнятися залежно від активу та провайдера.

Потрібно самостійно подбати про надійне відновлення доступу.

6. Zengo

Zengo вирізняється підходом до захисту та відновлення криптогаманця. На відміну від багатьох традиційних рішень, він не вимагає від користувача записувати стандартну секретну фразу з 12 або 24 слів. Натомість використовується система відновлення Recovery Kit.

Для повернення доступу після втрати телефона потрібні підтвердження електронної пошти та спеціальний файл, що зберігається у хмарному сховищі користувача. Додатково можна налаштувати 3D FaceLock для біометричної перевірки. Такий підхід зменшує ризик випадково втратити записану на папері секретну фразу.

За повсякденними можливостями Zengo залишається повноцінним криптогаманцем. Через нього можна отримувати та переказувати підтримувані криптовалюти, працювати з USDT і USDC, а також виконувати обмін. Є цілодобова підтримка, а платна версія Zengo Pro пропонує додаткові функції захисту.

Водночас відсутність традиційної секретної фрази не означає, що про відновлення доступу можна забути. Користувачеві необхідно заздалегідь налаштувати Recovery Kit та зберігати доступ до своєї пошти й хмарного сховища.

Переваги:

Відновлення доступу без традиційної секретної фрази.

Зрозумілий мобільний застосунок і підтримка 24/7.

Додаткові можливості захисту через 3D FaceLock.

Недоліки:

Відновлення залежить від доступу до пошти та резервного файлу.

Частина розширених можливостей доступна за платною підпискою.

7. SafePal

SafePal цікавий насамперед тим, що поєднує програмний та апаратний способи роботи з криптовалютою. Почати можна зі звичайного мобільного застосунку, а згодом придбати окремий апаратний гаманець, не змінюючи екосистему.

Програмний гаманець дозволяє отримувати й переказувати криптовалюту, працювати з різними блокчейнами, обмінювати активи та підключатися до Web3-сервісів. Тому купувати додатковий пристрій для першого знайомства із SafePal не потрібно.

Апаратні моделі SafePal, зокрема S1 та X1, використовують окремі механізми захисту приватних ключів. Це може бути корисним, якщо користувач планує зберігати значні суми або хоче відокремити довгострокові заощадження від гаманця для щоденних операцій.

Водночас апаратний гаманець потребує додаткових витрат і уважного налаштування. Користувачеві все одно необхідно безпечно зберігати дані відновлення та перевіряти операції перед підтвердженням.

Переваги:

Програмний і апаратний гаманці в одній екосистемі.

Підтримка багатьох криптовалют і блокчейнів.

Можливість поступово перейти до апаратного зберігання активів.

Недоліки:

Апаратний пристрій потрібно купувати окремо.

Для повноцінного використання всіх функцій знадобиться час на освоєння.

Які комісії бувають у криптогаманцях

Більшість популярних криптогаманців можна встановити безкоштовно. Однак це не означає, що всі операції з криптовалютою також будуть безкоштовними. Витрати залежать від вибраного блокчейну, способу переказу та умов конкретного сервісу.

Найпоширеніша комісія — мережева. Вона сплачується за обробку транзакції в блокчейні та може змінюватися залежно від завантаженості мережі. Наприклад, переказ USDT через Ethereum і Tron може мати суттєво різну вартість. Для відправлення токенів також іноді потрібно мати невеликий запас основної монети відповідної мережі.

Окремо варто враховувати витрати на обмін криптовалют. Вони можуть відображатися як комісія або бути частково закладені в запропонований курс. Тому перед підтвердженням операції краще перевіряти кінцеву суму, яку ви отримаєте, а не орієнтуватися лише на зазначений відсоток комісії.

Водночас деякі гаманці дозволяють переказувати кошти всередині власної екосистеми без мережевих комісій. Наприклад, у Trustee Plus внутрішні перекази за номером телефону між користувачами сервісу безкоштовні та проходять миттєво. Для регулярних розрахунків це може бути зручніше, ніж щоразу створювати окрему блокчейн-транзакцію.

Висновок

З огляду на зростання популярності стейблкоїнів, головним критерієм вибору дедалі частіше стає зручність повсякденних операцій. Отримати USDT або USDC, обміняти їх чи переказати іншій людині має бути просто навіть без досвіду роботи з криптовалютою.

Trustee Plus очолює нашу добірку завдяки тому, як в одному застосунку поєднано перекази, обмін та підтримку. Для людини, яка регулярно отримує USDT або USDC й використовує їх для розрахунків, таке поєднання має практичну цінність. Основні дії з коштами зібрані поруч, а знайомий формат акаунта спрощує початок роботи.

Інші гаманці також заслуговують на увагу. Trust Wallet підійде для роботи з великою кількістю блокчейнів, MetaMask і Phantom стануть у пригоді користувачам Web3, а Exodus запропонує зручну роботу на смартфоні та комп'ютері. Zengo вирізняється механізмом відновлення доступу, тоді як SafePal буде цікавим для тих, хто планує використовувати апаратний гаманець.

Зрештою, встановлювати всі сім немає потреби. Достатньо обрати той, який найкраще відповідає вашим завданням і дозволяє користуватися криптовалютою без зайвих складнощів.